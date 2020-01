Manejo adequado e bem-estar animal melhoram capitalização de ovinocultores em MS

As capacitações oferecidas pelo Senar/MS são gratuitas - Reprodução

Em curto prazo o produtor rural que aplica manejo adequado consorciado com bem-estar animal, consegue potencializar a produtividade e, consequentemente, melhorar a receita na ovinocultura de corte. A afirmação é do zootecnista e especialista em nutrição de ovinos, Jonilson Araújo da Silva, instrutor de cursos de Formação Profissional Rural do Senar Mato Grosso do Sul.

“Sombreamento, dimensionamento das instalações, temperatura controlada, alimentação e água em quantidade e qualidade recomendadas são condições necessárias para evitar estresse, melhorar a qualidade de vida do animal e garantir o ganho na produção. Tudo isso evita perdas e facilita o trabalho desenvolvido na propriedade”, explica.

Segundo o instrutor, há uma técnica muito específica para a ovinocultura e, como os cuidados sanitários são a alavanca para aumento de produtividade, a atividade exige mão-de-obra qualificada. “Podemos dizer que hoje um dos principais gargalos é o conhecimento para executar atividades nesta área. Por isso os cursos são fundamentais, já que os participantes aprendem a importância da sanidade do rebanho, com o controle de doenças e a redução de mortalidade dos animais, além da consciência de gestão e organização do negócio”, detalha.

Outro ponto que vale a pena ressaltar é o diferencial para ovinocultura: sua adaptabilidade a outras culturas. “Com estrutura otimizada, aproveita-se muito bem o ambiente onde os animais são criados para o desenvolvimento de outras atividades, medida que reduz o investimento.

“Se comparada com outras, esta é uma atividade com baixo custo de implantação, além de ter muita flexibilidade de associação com outras culturas”, conclui.

As capacitações oferecidas pelo Senar/MS são gratuitas. Para a ovinocultura são mais de 50 opções de gestão, processos, educação e segurança no trabalho, além da Assistência Técnica e Gerencial, que oferece consultoria para os produtores rurais do estado. Procure pelo sindicato rural do seu município para acessar os cursos e atendimentos.

