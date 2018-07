Lideranças sustentam na Campo Grande Expo que produtividade brasileira tem tudo para crescer de forma contínua

O painel foi mediado por José Luis Tejon, consultor e professor especializado em agronegócio - Foto: Reprodução

O agronegócio brasileiro tem condições, tanto em termos tecnológicos, como de conhecimento acumulado ao longo das últimas décadas e função da competência gerencial do produtor, de multiplicar por muito a produtividade de suas culturas. Essa foi a principal conclusão do Painel de Líderes: O Poder da Criatividade Corajosa do Novo Agro Brasileiro, promovido na Campo Grande Expo, a mais jovem feira do agronegócio brasileiro, que está sendo promovida durante esta semana em Campo Grande/MS e será encerrada na próxima sexta-feira (20).

O painel foi mediado por José Luis Tejon, consultor e professor especializado em agronegócio, e contou com as participações de: Francisco Matturro, presidente de Agrishow e vice-presidente da ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio; Marcelo Vieira, presidente da Sociedade Rural Brasileira; Tereza Cristina, deputada federal e presidente da Frente Parlamentar da Agricultura na Câmara Federal; e Rogério Rizzardi, coordenador geral da Show Rural Coopavel.

De acordo com Matturro, o potencial de crescimento da produtividade no caso da cana-de-açúcar, por exemplo, é enorme. “No interior de São Paulo, fazendas com produção média estacionada há muito tempo na casa de 70 toneladas por hectare, convivem com usinas onde a produtividade já está na casa de 115 toneladas por hectare. E há ainda experimentos avançados em área controladas, onde a produtividade chega a expressiva marca de 600 toneladas por hectare”, informa Matturro. “Isso mostra o gigantesco terreno próspero que temos pela frente. Confirma também a importância da mecanização, da genética, dos ajustes finos no manejo e numa atenção especial com o trato do solo e uso de insumos de qualidade”, complementou.

Com tal avaliação concorda Rizzardi, da Show Rural Coopavel. “Temos como meta entre os cooperados da Cascavel que 30% deles ultrapassem, em cinco anos, o patamar de 100 sacas de soja por hectare”, informou.

Para Tejon, a estratégia de estabelecer metas e desafios é importante para o crescimento. “Se você não tem meta, não tem estímulo para evoluir. Está faltando meta para o Brasil de forma geral”, analisou Tejon.

Já Marcelo Vieira, da SRB, destacou aspectos ligados à questão ambiental. “Precisamos desfazer a imagem distorcida do país no exterior e em parte da opinião pública doméstica. Devemos valorizar e divulgar que o Brasil é o único País onde o produtor é responsável por 20% das reservas de vegetação existente”, afirmou. Na mesma linha, a deputada Tereza Cristina disse que a luta é contra o preconceito que ainda atrapalha o agro. “Fui no mês passado a Lucas do Rio Verde e a pujança e o dinamismo daquela região é tudo o que o Brasil deveria ser e valorizar”, concluiu a parlamentar.

A Campo Grande Expo, que reúne, numa área total de 20 mil m2, 80 marcas e tem previsão de atrair um público de milhares de visitantes, prosseguirá até a próxima sexta-feira, dia 20, das 8h às 20h30, no Terra Nova Eventos (Rod MS 080, Sn, Quadra: 0 Area; Lote: 0A2 - B).