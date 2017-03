A Fazenda Cabeceira do Prata fará durante a realização da Expogrande 2017 o 3º Leilão Raça Crioula Genética Aditiva e Convidados. O remate acontece no dia 1º de abril, às 20h (horário de Brasília), no Tatersal de Elite da Acrissul em Campo Grande (MS) .