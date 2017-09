Leilão Casa Branca vendeu cerca de 100 machos por R$ 1,1 milhão

A Casa Branca Agropastoril comercializou cerca de 200 machos e fêmeas Angus, Brahman e Simental no seu leilão anual, em Silvianópolis (MG), nos dias 08 e 09 de setembro. O faturamento total foi de R$ 2.154.000,00. As vendas foram feitas para 82 criadores de SP, MG, BA, SE, AL, AM, TO, GO, MS, MT, RJ, RR, RS, PB, PI e PR, além de Paraguai e Bolívia, que vieram ao Brasil buscar genética Brahman Casa Branca.

No total, foram vendidos 100 machos por R$ 1,1 milhão, com média superior a R$ 11 mil – o crescimento da média foi de 5% sobre 2016. Segundo o criador Paulo de Castro Marques, promotor do leilão, os pecuaristas brasileiros voltam-se para a aquisição de genética avaliada porque sabem que a resposta nas fazendas será positiva em termos de mais bezerros de qualidade por safra.

“A Casa Branca faz sua própria prova de avaliação de machos desde 2012, sob coordenação da Universidade Federal de Lavras. Esse é um atestado importante para os criadores de todo o país que investem na pecuária. Eles sabem que o resultado nas suas fazendas é garantido, com bezerros mais pesados, que crescem mais rápido, têm ótima carcaça e estarão prontos para o abate mais cedo. Esse aumento da produtividade move a pecuária brasileira e a Casa Branca dá sua contribuição para esse movimento positivo da atividade, até porque mais carne em menos tempo amplia as possibilidades de oferta de proteína vermelha de qualidade tanto para o mercado interno como para exportação”, destaca Paulo Marques.

A Casa Branca também fez uma oferta especial de reprodutores para produção de sêmen. O touro PWM Ruído TEICB1641 Candelero (FOTO EM ANEXO), de apenas três anos, teve 50% de sua propriedade arrematados pelo criador Abel Leopoldino, de Água Boa (MT) por R$ 72 mil, o que projeta o seu valor para R$ 144 mil. O touro CABR Mussambé 2264, campeão da raça Brahman na Expozebu 2016, teve 66% de sua propriedade vendidos por R$ 64 mil para os criadores Charles Maia, Paulo Scatolin e W2R. “Esses são exemplos que valorizam o nosso trabalho. Os compradores dessa genética diferenciada são pecuaristas profissionais, que valorizam a qualidade e buscam a produtividade, assim como a Casa Branca”, ressalta Paulo Marques.

A Casa Branca colocou o seu programa de melhoramento genético à prova, também, com a venda dos melhores bezerros Angus, Brahman e Simental nascidos em 2017. A valorização do trabalho da fazenda foi comprovada pelos altos lances: Angus 50% vendidos por R$ 52.800,00; Brahman 50% vendidos por R$ 32.000,00 e Simental 50% vendidos por R$ 24.000,00. “Essa confiança dos pecuaristas no nosso trabalho mostram que a busca da produtividade, com confiabilidade e indicadores de desempenho, é o caminho para a pecuária brasileira manter a rota de crescimento”, disse Paulo de Castro Marques.

Entre as fêmeas, as médias foram de: R$ 20.675,00 (Angus), R$ 11.407,00 (Brahman) e R$ 12.518,00 (Simental). Cerca de 100 matrizes, novilhas e bezerras foram colocadas à venda. “Essas fêmeas representam o melhor da Casa Branca. Levamos muito a sério a nossa responsabilidade de disseminara genética de qualidade para criadores de todo o Brasil. Por esse motivo, a qualidade foi muito elevada e os pecuaristas valorizaram o nosso trabalho”, explica Paulo de Castro Marques. Os maiores destaques entre as fêmeas foram PWM Relíquia, campeã Angus em Avaré 2017, e sua bezerra de apenas quatro meses: ambas tiveram 50% de sua propriedade adquiridos pela Fazenda São Marco, de Itapeva (SP), por R$ 52.800,00 cada.

As vendas de lotes de touros e fêmeas Angus, Brahman e Simental Casa Branca continuam na fazenda Santa Ester (Silvianópolis, MG), durante a semana, pela média de preços alcançada no leilão. Mais informações:www.casabrancaagropastoril.com.br; heitor@casabrancaagropastoril.com.br; telefones (35) 3452.0828, (11) 3573.6219 ou (11) 99274-0764.

