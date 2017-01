Lavouras de soja apresentam boas condições e deixam produtores otimistas

As lavouras de soja de Mato Grosso do Sul, nesta safra 2016/2017, apresentam condições bastante positivas, segundo levantamento da Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul (Aprosoja/MS). A estiagem registrada em algumas regiões do estado no início do ciclo preocupou, mas, de maneira geral, foi vencida após as chuvas registradas nas últimas semanas de 2016 e nestes primeiros dias de 2017.

No norte do estado, em Chapadão do Sul, tem produtor rural com expectativa de produtividade superior à média estadual projetada pela Aprosoja/MS, como é o caso de Jorge Michelc. “O desenvolvimento da minha lavoura está muito bom, inclusive, apresenta condições mais favoráveis que no ano passado. As possibilidades de que eu encerre a safra com produtividade mínima de 55 sc/ha são grandes”, compartilha.

Na região de Dourados, o produtor rural Luis Carlos Seibt também afirma que os grãos apresentam qualidade superior aos da temporada passada, opinião compartilhada pelo também produtor rural Roger Introvini, de Coxim. “Essa safra vai superar a anterior, até aqui o clima ajudou bastante”, afirma.

Expectativas

Segundo a Aprosoja/MS, é esperada produtividade estadual de 51,5 sc/ha, mesma média alcançada na safra 2015/2016. Em relação à produção, estima-se colher 7,8 milhões de toneladas em uma área de 2,5 milhões de hectares neste ciclo 2016/2017.

A região que apresenta realidade um pouco diferente é a área central do estado. No município de Sidrolândia, o sojicultor Paulo Stefanello explica que o clima não contribuiu muito. “O clima estava bem ruim e melhorou só depois da virada do ano. Em Sidrolândia, se espera safra de soja menor que no ano passado”, acredita.

Cautela

Na propriedade de Andre Dobashi, no mesmo município, as lavouras apresentam ótimas condições no momento, mas sofreram com a seca no início do ciclo. “Recentemente, as plantas se recuperaram bem, mas se parar de chover agora em janeiro a produtividade na propriedade vai cair bastante”, finaliza o produtor que espera colher na primeira quinzena de fevereiro.

