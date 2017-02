JBS encerra atividades em unidade de abate de bovinos em Coxim

A JBS encerrou nesta quarta-feira, 1, suas atividades na unidade de Coxim (MS). A planta trabalhava exclusivamente com abate de bovinos.

Em nota, a empresa afirmou que a decisão resulta do término do contrato de sublocação da unidade. “Após tentativas de negociação com a locatária do estabelecimento (River Alimentos Ltda.) não foi possível chegar a um acordo que permitisse a manutenção da operação”, informou. Em Coxim, a JBS mantinha 210 colaboradores.

A companhia oferecerá a eles a possibilidade de transferência para outras unidades e os que não puderem ou não aceitarem a transferência serão desligados, “de acordo com aquilo que prescreve a legislação”, acrescentou a empresa.

A JBS arrendou em 2012 o frigorífico pertencente a River Alimentos, na época com capacidade para abater 450 cabeças de gado por dia.

