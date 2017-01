Informações tecnológicas marcam 8ª Jornada Técnica

A Copasul abre sua agenda de eventos técnicos 2017 no dia 11 de janeiro. Produtores, cooperados e técnicos poderão participar da tradicional Jornada Técnica da Soja que está na sua 8ª edição. O evento ocorre em Naviraí e tem como objetivo trocar informações sobre as tecnologias e experiências de produtores e técnicos.

Na programação, além da visita a campo, duas palestras, uma sobre a “Importância da Tecnologia de Aplicação”, com Menotti Mattoso Junior, e “Manejo de Plantas Daninhas”, com Aroldo Marochi. Mais informações no Departamento Agronômico da Copasul, nas unidades ou pelo telefone (67) 3409-1234.

Programação:

Local: Copasul/Sede --- Horário: 6h ---- Café da manhã

Local: Copasul/Sede --- Horário: 7h ---- Palestra "A importância da Tecnologia de Aplicação", com Menotti Mattoso Junior

Local: UDT - Copasul Itaquiraí --- Horário: 8h30 ---- Cultivares de soja e demais trabalhos

Local: Fazenda Meio Século --- Horário:10h30 ---- Comparativo de uso de equipamentos para descompactação

Local: Fazenda Santa Rosa --- Horário: 12h30 --- Almoço

Local: Fazenda Santa Rosa --- Horário: 14h --- Trabalhos de pesquisa: Fundação MS

Local: Fazenda Santa Rosa --- Horário: 16h30 --- Palestra "Manejo de Plantas Daninhas", Aroldo Marochi

Local: Fazenda Santa Rosa --- Horário: 17h30 --- Encerramento

