IBGE aponta crescimento de 14,9% no PIB Agropecuário

A atividade agropecuária cresceu 14,9% no segundo trimestre deste ano em relação a igual período de 2016. O número faz parte do acompanhamento do desempenho do Produto Interno Bruto (PIB), divulgado nessa sexta-feira (1º) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

De acordo com o IBGE, o resultado do PIB Agropecuário pode ser explicado, principalmente, pelo desempenho de alguns produtos que possuem safra relevante no segundo trimestre e pela produtividade, conforme o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) de agosto.

Com exceção do café, que apresentou queda de 7% na estimativa de produção anual, as demais culturas apontaram crescimento e ganho de produtividade: milho (56,1%), soja (19,7%) e arroz (16,3%).

No geral, o PIB do Brasil, que é a soma de todas as riquezas do país, subiu 0,2% na comparação do segundo ante o primeiro trimestre deste ano, na série com ajuste sazonal. Na comparação com o segundo trimestre (igual período) do ano passado, o PIB aumentou 0,3%.

