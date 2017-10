Homeopatia veterinária: fórmulas combinadas garantem solução no campo e maior lucratividade ao produtor

As fórmulas SIGOPEC foram desenvolvidas para tratar curativa e preventivamente as enfermidades mais comuns na pecuária de corte, de leite e na ovinocultura / Divulgação

Economia, eficiência e praticidade no manejo. Esses são os principais benefícios dos produtos combinados da SIGO Homeopatia Veterinária. São fórmulas que reúnem dois ou três protocolos na mesma embalagem e que tratam e previnem doenças variadas em animais de campo.

As fórmulas SIGOPEC foram desenvolvidas para tratar curativa e preventivamente as enfermidades mais comuns na pecuária de corte, de leite e na ovinocultura, entre elas: mastite, afecções de casco, sodomia ,parasitas como verminoses, carrapatos, moscas do chifre e estábulo e bernes, entre outros. Outro diferencial do tratamento homeopático é o seu caráter melhorador, como o incremento na engorda, agregado também aos produtos combinados.

“Os produtos SIGO foram desenvolvidos sob o pilar do amplo conhecimento em Homeopatia e a experiência de muitos anos no trato pecuário dos técnicos criadores das fórmulas. Nosso objetivo é levar solução ao produtor, verificar o que ele precisa e oferecer fórmulas que atendam a sua necessidade, aliado ao atendimento técnico pós venda altamente especializado”, avalia Mônica Souza, médica veterinária e diretora da SIGO.

A veterinária explica que a grande vantagem na apresentação combinada de seus produtos é a facilidade de aplicação, já que não precisa trabalhar com várias embalagens e principalmente, a economia . Ao adquirir produtos combinados, o produtor não paga o equivalente a três fórmulas , sem falar no menor impacto ambiental com descarte de embalagens, uma das grandes preocupações da empresa.

“Para o produtor, além de ser mais fácil administrar um produto para três problemas, há muita vantagem na relação custo-benefício, já que vai pagar por dois produtos o equivalente ao valor de 1,5 produto. Também há menos produção de embalagem, ou seja, menos resíduo na natureza”, avalia.

O produtor rural Sérgio Gonçalves encontrou facilidade e economia nos produtos combinados da SIGO. Há mais de um ano ele utiliza o LactoSigo em seu rebanho leiteiro e avalia os resultados como muito positivos.

“Uso o produto 3 em 1 porque de uma só vez, previne a mastite e o carrapato e é muito fácil administrar, já que coloco na ração. Isso economiza tempo e dinheiro. Já usava a linha SIGO antes para controle de verrugas no rebanho e continuo porque funciona mesmo”, relata o produtor.

Produtos combinados:

1. EngordSigo – dois produtos conjugados: controle de sodomia ( desvio de comportamento onde os bois não castrados se machucam) aliado ao maior rendimento de carcaça oferecido pelo desvio de gordura das vísceras para a carcaça;

2. ParaboiSigo (EngordSigo+ SodoSigo+EndectoSigo) - é a união dos protocolos de controle de endo e ecto parasitas (carrapatos, moscas, bernes e vermes) com controle de sodomia e incremento da engorda, garantindo maior cobertura de gordura na carcaça. Esse produto de apresentação 3 em 1 confere 1% a mais em peso de carcaça pela deposição de gordura , 1 arroba a mais nos animais por serem mantidos inteiros e controle de parasitas, evitando recolhidas dos animais no curral para aplicação de produtos parasiticidas.

Essa combinação resulta em ótima relação custo: benefício de mais de 10 por1;

3. LactoSigo – É a solução para as principais doenças que atingem as vacas leiteiras, como mastite, carrapato, mosca do estábulo e problemas no casco;

4. OvinoSigo- Trata a principal inimiga da ovinocultura, a verminose, a ceratoconjuntivite, além de controle de afeções do fígado, como a fotossensibilização e as diarreias causadas por coccidioses em apriscos.

Sobre a SIGO Homeopatia – Empresa sul mato-grossense com linha de produtos para pecuária bem estabelecida no mercado há 20 anos, a marca conta atualmente com 12 produtos da linha SIGOPEC, que podem ser adicionados ao suplemento alimentar e utilizados em bovinos, caprinos, ovinos, suínos, equinos, bubalinos e silvestres, na prevenção e tratamento de diarreias neonatais, sodomia, verminoses, mastite, carrapatos, moscas do chifre e bernes resistentes a aditivos químicos, problemas de casco e pele, verrugas (papilomatose), incremento para fertilidade e ainda para acabamento e cobertura da carcaça na fase de engorda de bois.

Já para os animais de estimação, a linha SIGOPET oferece 13 produtos que atuam no trato de infecções urinárias, anemia advinda de doença do carrapato, problemas cardíacos, ansiedade e excesso de latido dos cães, artrite, controle de pulgas e carrapatos, doenças de pele, infecções, fraturas e lesões. Muitos protocolos como aquele citado acima para tratamento de sequelas da cinomose têm ampliado o campo de ação desta linha, que é indicada para cães e gatos.

