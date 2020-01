Governo pode mudar decreto da Cota Zero

Haverá também mudanças nos tamanhos mínimos e máximos de algumas espécies “nobres” - Foto: ONU/Martine Perret

O governo do Estado pode anunciar mudanças no decreto sobre a cota zero ou as regras do transporte do pescado a partir de 1º fevereiro.

A expectativa é que seja liberado um peixe de espécie nativa, de qualquer peso, mas com limite de tamanhos, além de cinco piranhas. O teor do novo decreto é mantido ainda em segredo pela equipe do Governo, mas segundo fontes, as flexibilizações na legislação já são dadas como certas, visando atender o setor pesqueiro.

O dourado seguirá protegido por meio de Lei, mas o pacú e o pintado poderão ser capturados. Haverá também mudanças nos tamanhos mínimos e máximos de algumas espécies “nobres”. A cota mensal para pescadores profissionais deve ser mantida em 400 kg.

Algumas espécies também podem ter a cota ampliada para mais de um exemplar. É o caso de peixes como o mandi, a jurupoca e o piau, os quais são considerados “pequenos”. Estes são do alcance de pescadores mais “humildes”, os quais não possuem embarcações para acessar pontos mais remotos.

“Estamos aguardando o decreto, mas já sabemos que a cota não será zero”, destacou a advogada do “Movimento Não a Cota Zero”, Étila Guedes.

Com as mudanças, o governo estadual deve agradar opositores e entusiastas, mas insiste que serao mudanças pontuais.