Governo entrega 25 veículos novos para atender a Agricultura Familiar

Campo Grande (MS) – O governador Reinaldo Azambuja fez a entrega, nesta quinta-feira (17.8), de 25 veículos da marca Gol para atender os produtores rurais da Agricultura Familiar no Estado. Os veículos foram adquiridos por meio de convênio entre a Secretaria Especial de Agricultura familiar e do Desenvolvimento Agrário do Governo Federal (Sead) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

A solenidade de entrega dos veículos aconteceu na sede da Semagro, no Parque dos Poderes, e contou com a presença de deputados estaduais, secretários, prefeitos, vereadores, dirigentes de órgãos públicos e entidades representativas do setor. A frota da Agraer chega, agora, a 335 veículos, sendo que a grande maioria está em serviço no campo, disse o diretor presidente da Agência, Enelvo Felini.

O convênio global entre a Sead e a Agraer compreende recursos no valor de R$ 1,1 milhão, sendo que R$ 100 mil são contrapartida do Governo do Estado. E os veículos custaram R$ 36.317,80 cada, totalizando R$ 907.945,00, abaixo do valor orçado, portanto será possível adquirir mais carros com a sobra. Os veículos serão utilizados pelos técnicos da Agraer de 23 municípios do interior e também da Capital.

Além da entrega dos veículos, o governador e o prefeito de Campo Grande assinaram, na ocasião, o Termo de Cooperação Técnica entre a Agraer e a Prefeitura para oferecer assistência técnica a cerca de 1,2 mil pequenos produtores do município.

Mais veículos

O delegado da Sead, Dorival Betini, elogiou a atuação do Governo do Estado no apoio e fortalecimento da Agricultura Familiar e garantiu que, até o fim do ano, será licitado mais um lote de veículos pelo Governo Federal, e já estão garantidos mais 25 unidades para Mato Grosso do Sul. Ele destacou outro trabalho de parceria com o Governo do Estado em benefício da Agricultura Familiar que é o incentivo aos produtores para contratarem recursos do Plano Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf), que oferece recursos a juros subsidiados de 0,5% a 5,5%.

Com crédito disponível, terras férteis e clima favorável, a Agricultura Familiar precisa apenas de assistência técnica para garantir a produção de alimentos em abundância, assegurar os empregos e a renda dos pequenos produtores. E essa é a tarefa delegada aos técnicos da Agraer, observou Reinaldo Azambuja.

“A média e grande agricultura é tecnificada, está produzindo muito e garantindo a riqueza do país. Mas os pequenos produtores, que fornecem 80% do alimento que levamos à mesa, esses precisam da mão estendida do governo, e essa mão é da Agraer”, disse o governador.

Esse apoio vem em forma de assistência técnica e também na distribuição de máquinas e equipamentos. O governador lembrou que estão sendo entregues mais de 2 mil equipamentos para associações de agricultores familiares, entre tratores, grades, plantadeiras, resfriadores de leite, etc.

“Estamos empenhados em levar extensão e também em organizar o sistema produtivo familiar. Eu acho muito bonita a luta da reforma agrária no país. Famílias que viveram anos embaixo de uma lona na beira da estrada, esperando ganhar um pedaço de terra pra chamar de seu, plantar e produzir e criar seus filhos. Por isso é importante esse trabalho da Agraer, que está presente nos 79 municípios do Estado”, finalizou.

Participaram do ato o secretário da Semagro, Jaime Verruck; o secretário adjunto, Ricardo Senna; o secretário de Estado de Fazenda, Marcio Monteiro; os deputados estaduais Felipe Orro, Rinaldo Modesto e Renato Câmara; o superintendente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Humberto Maciel; o superintendente de Meio Ambiente, C&T, Produção e Agricultura Familiar, Rogério Beretta; os prefeitos de Ivinhema, Éder Lima; e de Jardim, Guilherme Monteiro; secretários municipais e vereadores.

João Prestes – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

Foto: Néia Maceno

