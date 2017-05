Governo do Estado viabiliza sonho de mecanização de agricultores familiares de Camapuã

A céu aberto, as autoridades fizeram a assinatura em cima do trator com a presença de agricultores do distrito de Camapuã, Pontinha do Cocho, região rural que irá se beneficiar com a entrega da patrulha mecanizada / Divulgação

A mecanização da atividade agrícola é um sonho de muitos agricultores familiares. Para viabilizar esse antigo desejo em Mato Grosso do Sul, otimizando o trabalho e fortalecendo o custo-benefício nos sítios, o governo do Estado por intermédio da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) está entregando diversas patrulhas mecanizadas em prol da população rural. Nesta sexta-feira (19.5), foi a vez da classe produtora do município de Camapuã ser beneficiada com o recebimento da chave do maquinário.

O repasse de todo o equipamento foi feito na 39ª Exposição Agropecuária de Camapuã (Expocam). Orçada em R$ 142.500,00, a patrulha mecanizada é composta por um trator agrícola com potência de 85 cavalos, 4×4, grade aradora intermediária com 14 discos e uma grade niveladora de arrasto 36 discos, um rotoencanteirador e uma pá carregadeira traseira (concha).

“Nesse formato de patrulha mecanizada a gente consegue atender várias famílias ao mesmo tempo. Isso é muito importante para que a gente dê esse primeiro passo para que eles mudem o seu sistema de produção”, frisou o superintendente da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Renato Roscoe.

Para o agricultor, Djanir Lemes, a patrulha não é apenas uma ferramenta de trabalho, mas uma aliada na qualidade de vida no campo. “A patrulha mecanizada de tudo ajuda um pouco. Para fazer o silo, para tratar das vacas de leite, na lida do solo para plantar o milho e para plantar outras coisas como um arroz, um feijão. Para plantar na mão você fica o dia inteiro no sol. Agora, com a máquina não, você plantou e não vai ficar lá exposto ao sol” garantiu.

O conjunto de equipamentos foi adquirido através de uma emenda parlamentar do deputado federal, hoje, governador do Estado, Reinaldo Azambuja, e do ex-senador Ruben Figueiró. Com todo o montante foi possível a compra de 29 equipamentos via licitação.

Todo o investimento feito até o momento visa o fomento à agricultura familiar por meio da mecanização da atividade. “É o primeiro passo para que a gente possa melhorar a mecanização da agricultura familiar. A gente sabe que muitos agricultores familiares não tem acesso aos equipamentos. Essa primeira entrada de máquinas que fazem a abertura diária, renovação de pastagem, aplicação de calcário renovação das áreas, preparação para plantio, ou seja, são máquinas muito importantes para a agricultura familiar”, destacou o superintendente Renato Roscoe.

Além de Camapuã já foram repassadas outras treze patrulhas para os municípios: Guia Lopes da Laguna, Três Lagoas, Corumbá, Ladário, Glória de Dourados, Nioaque, Rio Brilhante, Maracaju e Rochedo, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Bodoquena e Dourados.

“É desejo do governador que a Agraer fortaleça a agricultura familiar. O prefeito Delano Huber já fez um choro e em breve virá para cá uma calcareadeira. Também devemos dar um auxílio para aquisição de resfriadores e uma máquina para fazer farinha. Todas as nossas ações é pensando em reduzir o número de importação de alimentos da Ceasa que está em torno de 80%”, pontuou o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini.

A céu aberto, as autoridades fizeram a assinatura em cima do trator com a presença de agricultores do distrito de Camapuã, Pontinha do Cocho, região rural que irá se beneficiar com a entrega da patrulha mecanizada.

O termo de cessão de uso da patrulha foi assinado pelo prefeito de Camapuã, Delano Huber; pelo diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, e também pelo superintendente da Semagro, Renato Roscoe – que na ocasião representou o o Governo do Estado.

