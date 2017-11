Governo do Estado entrega 26 resfriadores de leite para 24 municípios

Campo Grande (MS) – Nesta segunda-feira (13.11), o Governo de Mato Grosso do Sul vai entregar 26 resfriadores de leite para 24 municípios do Estado. A solenidade de repasse será feita às 14h no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer (Cepaer), situado na saída para Rochedo, ao lado da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems).

Os 26 equipamentos foram adquiridos através de dois convênios com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Juntos os dois contratos somam quase meio milhão de reais em recursos investidos em equipamentos que beneficiarão diretamente os pequenos produtores de leite de 24 municípios.

Nova Andradina, Anaurilândia, Aquidauana, Brasilândia, Glória de Dourados, Ivinhema, Naviraí, Nioaque, Paranaíba, Rio Verde, Santa Rita do Pardo, Alcinopólis, Angélica, Bandeirantes, Bataguassu, Camapuã, Cassilândia, Deodápolis, Figueirão, Juti, Mundo Novo, Paranhos, Três Lagoas e Chapadão do Sul são os municípios contemplados.

Dos 26 resfriadores que serão entregues, 11 possuem capacidade para armazenar mil litros de leite e os outros 15 para armazenamento de dois mil litros. Esta já é a terceira entrega de resfriadores promovida sob a gestão Reinaldo Azambuja, sendo a primeira realizada em 2015, com 43 resfriadores, e a segunda em 2016, com 18 resfriadores e, ainda, 131 ordenhadeiras.

O evento contará com a presença do governador Reinaldo Azambuja, o secretário de Estado da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura (Semagro), Jaime Verruck, e o diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), Enelvo Felini. O está localizado na rodovia MS-080, Km 10.

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Foto: Dunga