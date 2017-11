Governador entrega resfriadores a 23 municípios e anuncia novo presidente da Agraer

Campo Grande (MS) – “Depois da luta por um pedaço de terra, o maior desafio hoje do pequeno agricultor é ter capacidade de produção, e esta tem sido a missão do Governo do Estado na organização da cadeia alimentar, fortalecendo a agricultura familiar com equipamentos e tecnologia e garantindo acessos ao mercado”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja, ao entregar 26 resfriadores de leite para comunidades agrícolas de 23 municípios.

Durante a entrega dos equipamentos às prefeituras, na tarde desta segunda-feira, em Campo Grande, o governador anunciou oficialmente o nome do novo diretor-presidente da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), André Borges, funcionário de carreira do órgão. Ele substituirá Enelvo Felini, que assumirá uma cadeira na Assembleia Legislativa.

Apoio da bancada federal

Reinaldo Azambuja destacou, durante o evento realizado no Centro de Pesquisa e Capacitação da Agraer, a parceria do Estado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, bancada federal e com as prefeituras para garantir os investimentos ao campo, em especial aos pequenos produtores. Os recursos têm contemplado a agricultura familiar do Estado com patrulhas mecanizadas e estruturação da cadeia do leite, além da assistência técnica.

O governador também comentou sobre o trabalho de campo realizado pela Agraer junto às comunidades agrícolas, realçando que o órgão evoluiu muito na gestão do diretor-presidente Enelvo Felini, que praticamente se despediu do cargo durante a entrega dos resfriadores, na parte de estruturação das comunidades agrícolas, incluindo os indígenas e quilombolas. “O Enelvo se empenhou, se dedicou quase que exclusivamente a esta missão”, disse.

Os avanços conquistados em menos de três anos, no fortalecimento da agricultura familiar, segundo Enelvo Felini, se devem “a grandeza de um governador que olha para o pequeno agricultor e está gerando um forte segmento na diversificação da nossa agricultura”. Esse compromisso, segundo ele, tornou realidade um projeto de fomento à agricultura familiar em Campo Grande, agregando três mil produtores, os quais praticamente não tinham apoio.

Mais produtividade

Com o ato de hoje, na Iagro, o Governo do Estado concluiu a terceira entrega de resfriadores, totalizando 84, como parte do Programa Leite Forte, que atende a mais de 50 mil agricultores familiares sul-mato-grossenses. Nesta etapa, foram investimentos R$ 448,5 mil. Além dos equipamentos, vitais para armazenamento do leite nas comunidades, o Estado, por meio da Iagro, ainda investe na produtividade e qualidade do leite com a melhoria do rebanho bovino.

A entrega dos resfriadores contou com a presença de prefeitos pequenos produtores rurais de vários municípios contemplados nesta etapa; do secretário Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Semagro) e seu adjunto, Ricardo Senna; deputado estadual Rinaldo Modesto; diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini; e o diretor da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal).

