Governador entrega máquinas e implementos agrícolas em Anastácio e Dois Irmãos

Campo Grande, MS – O governador Reinaldo Azambuja entrega nesta segunda-feira, máquinas e implementos para suporte à agricultura familiar em Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. Nas duas cidades, além de tratores e implementos, o governador anuncia outras ações do Governo do Estado.

Em Anastácio, a chegada do governador está prevista para o meio dia. No Clube do Simted, onde haverá almoço de confraternização pelo 52º aniversário da cidade, Azambuja fala à imprensa e participa, em seguida, de solenidade de entrega de patrulha mecanizada para atender a agricultura familiar no município, junto com o prefeito Nildo Albres, o presidente da Câmara Municipal, Sebastião Felipe, e lideranças comunitárias.

Ainda em Anastácio, o governador anuncia a restauração do asfalto na avenida Manoel Murtinho, a principal via da cidade. O Governo do Estado vai investir R$ 900 mil. Será restaurado um trecho de 2,1 km até a entrada do Frigorífico Buriti. A patrulha mecanizada (trator, grade aradora, grade niveladora, rotoencanteirador, distribuidor de calcário e uma pá carregadeira) consumiu investimento de R$ 161.239,00.

Os recursos foram alocados por meio de emendas parlamentares de autoria de Reinaldo Azambuja, quando era deputado federal, e do ex-senador Rubens Figueiró.

Após a agenda em Anastácio, às 16h, o governador Reinaldo Azambuja e comitiva seguem para Dois Irmãos do Buriti, onde ao lado do prefeito Edilson Manguinha e do presidente da Câmara, Éder Viana, faz a entrega de patrulha mecanizada e confirma a licitação da pavimentação da MS 450, no trecho de 18km que liga os distritos de Palmeira (Dois Irmãos), Camisão e Piraputanga (Aquidauana). Serão investidos na obra R$ 20,3 milhões.

O governador também confirma a finalização do processo licitatório para a obra de pavimentação de trecho da MS 347, entre Dois Irmãos do Buriti e Nioaque. A patrulha mecanizada para dar suporte aos agricultores familiares de Dois Irmãos é integrada por um trator agrícola 85 CV 4X4, uma grade aradora, uma grade niveladora, um distribuidor de calcário. O maquinário e implementos custaram R$ 161.239,00. Os recursos foram alocados por meio de emendas parlamentares de Reinaldo Azambuja, quando era deputado federal, e do ex-senador Ruben Figueiró.

Veja Também

Comentários