Gaúcho é multado em R$ 33 mil por desmatamento ilegal em fazenda de MS

Homem deverá apresentar um Prada ao órgão ambiental em MS - (Foto: Polícia Militar Ambiental/Divulgação)

Um gaúcho de 50 anos foi multado em R$ 33 mil nesta terça-feira (07) por desmatamento ilegal, em uma fazenda localizada em Cassilândia, a 437 quilômetros de Campo Grande. Ação foi realizada durante vistorias dos oficiais na região.

Conforme as informações da Polícia Militar Ambiental (PMA), o desmatamento, de vegetação nativa de cerrado, sem autorização ambiental, foi feito com uso de máquinas de esteiras para formação de pastagem, numa aréa de 32,6 hectares, medidos com GPS. O material lenhoso das árvores derrubadas pelas máquinas pela raiz estava distribuído em leiras no local. O proprietário da fazenda informou que adquiriu a propriedade no ano passado (2019) e que realizava apenas a limpeza de pastagem, para a qual também não tinha autorização.

Todas as atividades do fazendeiro foram interditadas e, foi autuado administrativamente e multado em R$ 33 mil. O infrator, residente em Garibaldi (RS), também responderá por crime ambiental. A pena prevista é de três a seis meses de prisão. O autuado não havia feito nem o Cadastro Ambiental Rural (CAR), cujo prazo para apresentação junto ao órgão ambiental era o mês de maio de 2016. O suspeito deverá apresentar um Plano da Área Degradada e Alterada (Prada) ao órgão ambiental estadual.