Fundação MS apresenta resultados de pesquisas sobre a safra 2018/19 na Expoagro 2019

Na próxima sexta-feira (10), a partir das 8h, a Fundação MS apresenta os resultados de pesquisas referentes a safra de soja 2018/2019 em Dourados, durante a programação da Expoagro 2019. O objetivo é esclarecer dúvidas de produtores rurais, técnicos e outros profissionais ligados a área, e difundir estratégias que potencializam a produtividade, principalmente em períodos de estiagem, como os que ocorreram no último ano em algumas regiões de Mato Grosso do Sul.

Os resultados de manejo e a fertilidade do solo serão apresentados pelo pesquisador Douglas Gitti. "A ideia é nortear o produtor rural sobre as técnicas que podem ser adotadas nas próximas safras para manter o potencial produtivo da soja em condições de estresse hídrico. Na última safra, houve períodos com até 25 dias sem chuvas em determinadas regiões, então selecionamos ferramentas de manejo do solo que auxiliam nesse sentido".

Entre os temas elencados, Douglas pontua sobre a manutenção do potencial produtivo em estresse hídrico, construção e manutenção da fertilidade do solo, inoculação, aplicação de boro via solo e via foliar e nutrientes como zinco e manganês. O pesquisador destaca, também, trabalhos conduzidos pela Fundação MS tendo como aliados o Sistema Plantio Direto e a rotação de culturas para o desenvolvimento do sistema radicular das plantas. "Essas técnicas permitem aproveitar melhor a umidade do solo, ajudando a suportar período de estiagem com mais segurança e estabilidade de produção".

O pesquisador André Bezerra apresenta variedades de soja que exploram o potencial de cada ambiente de produção. "É importante integrar vários fatores, como manejo do solo, genética e planejamento, para atenuar efeitos de estresse hídrico e calor", explica. Além disso, ele alerta para a necessidade de selecionar cultivares compatíveis com cada tipo de ambiente, tendo em vista o solo da região, clima, sistema de produção e época de semeadura.

Já o pesquisador de fitossanidade da Fundação MS, José Fernando Jurca Grigolli, explana aos participantes sobre o manejo das pragas e doenças que mais atacaram a cultura no Estado na última safra, como o percevejo e mosca branca. "São duas pragas de grande importância. O percevejo, por exemplo, já foi amostrado em níveis três vezes superiores às populações encontradas no ano passado", comenta.

Grigolli ressalta que a questão do monitoramento é fortemente trabalhada junto com os agricultores. "É preciso monitorar a área para aplicar o inseticida, saber escolher os melhores produtos do mercado, definir doses e horários de aplicação. Já em relação às doenças, cruzamos informações para traçar melhores estratégias de manejo".

Para o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, a participação na Expoagro representa uma importante oportunidade para difundir conhecimento para um número amplo de produtores rurais, tendo em vista a representatividade da feira no Estado. "Apresentaremos ferramentas para que o público possa se abastecer com conteúdo técnico de qualidade, auxiliando na tomada de decisões na lavoura e levando maior assertividade na escolha de práticas que vão impactar diretamente na produtividade".

Publicação Safrinha - Durante o evento, será disponibilizado gratuitamente um exemplar da publicação Tecnologia e Produção - Milho Safrinha 2018, com informações técnicas e resultados de pesquisas obtidos ao longo do período. Todos os anos, novas variedades de milho são lançadas, bem como produtos que auxiliam sua produção. Desta forma, o material serve como base para tomada de decisão dos produtores rurais.

Sobre a Expoagro - A Expoagro é um evento cultural e de negócios completo, onde o participante pode fazer grandes negócios, se inteirar das novidades tecnológicas e agropecuárias, apreciar desfiles de raças e muito mais! Outras atrações como Shows, ciclos de palestras,leilões, simpósios, comidas típicas e exposições de produtos da região. Em 2019, o evento chega a sua 55° edição e conta com várias atividades que ajudam a tornar a festa completa

Serviço:

Apresentação de Resultados de Pesquisas da Fundação MS

Dourados (10/05)

Local: Sindicato Rural de Dourados (Expoagro 2019)

Horário: 8h

Entrada Gratuita