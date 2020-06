Frota de caminhões entregue pelo Governo do Estado beneficiará agricultura famililar

Os recursos para aquisição da frota são fruto de parceria entre o então deputado federal Geraldo Resende, que colocou R$ 6,7 milhões em emenda do orçamento da União, com o Mato Grosso do Sul, que deu contrapartida de R$ 2,2 milhões - (Foto: Reprodução)

Num investimento total de R$ 8,8 milhões, o Governo do Estado entregou nesta terça-feira, dia 23, 32 caminhões basculantes que serão utilizados na recuperação e manutenção de estradas vicinais de 26 municípios.

O governador Reinaldo Azambuja participou da solenidade de entrega e ressaltou que os grandes beneficiados com a ação serão os agricultores familiares.

Os recursos para aquisição da frota são fruto de parceria entre o então deputado federal Geraldo Resende, que colocou R$ 6,7 milhões em emenda do orçamento da União, com o Mato Grosso do Sul, que deu contrapartida de R$ 2,2 milhões.

Dos 32 caminhões, 23 serão entregues para as prefeituras de Amambai, Angélica, Batayporã, Bonito, Bodoquena, Caarapó, Caracol, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Ivinhema, Iguatemi, Itaquiraí, Itaporã, Mundo Novo, Ribas do Rio Pardo, Rio Verde de Mato Grosso, Sete Quedas e Taquarussu.

Outros nove veículos ficarão com a Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos) para serviços de nivelamento, cascalhamento e estabilização de estradas em Amambai (1), Campo Grande (2), Dourados (2) e Jardim (4).