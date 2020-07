Frigorífico de MS lança aplicativo para transportar bovinos, chamado de UBOI

Aplicativo vai ajudar no transporte de animais - (Foto: Divulgação)

Após passageiros, comida e outros produtos chegou agora a vez dos bois contarem com um aplicativod de transporte. Isso mesmo, o UBOI, primeiro aplicativo brasileiro de transporte de gado foi lançado ontem pelo transportadora da JBS. A ideia é viabilizar a participação de pecuaristas de pequeno, médio e grande porte em um sistema qualificado de transporte animal, contribuindo com o crescimento da cadeia produtiva do setor de alimentos.

Pioneira, a inovação poderá ser utilizada, inicialmente, por produtores dos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás e Vale do Araguaia (MT). Nos próximos meses o serviço também será disponibilizado para outras regiões do Brasil que contam com operações da JBS.

O App UBOI permitirá o acesso dos pecuaristas à frota da JBS Transportadora - que conta com quase 3 mil veículos, entre veículos próprios e parceiros, que rodam por todo o País.

Os motoristas que prestam serviço para a JBS Transportadora poderão se cadastrar, gratuitamente, no app. Na versão para os pecuaristas, a ferramenta disponibilizará dados como nome do motorista e a placa do caminhão. O aplicativo ainda permitirá o acompanhamento de todas as etapas do processo (carregamento, transporte e descarregamento dos animais), a consulta do histórico de transportes realizados e a possibilidade de avaliação sobre qualidade dos serviços oferecidos, entre outras funcionalidades.

Com a tecnologia, os pecuaristas terão a garantia de que o gado será transportado seguindo premissas internacionais de Bem-Estar Animal, um dos quatro pilares estratégicos de sustentabilidade que permeia toda a cadeia produtiva da JBS. O compromisso da Companhia com o tema reforça a importância do manejo correto de bovinos, contribuindo com a redução de acidentes e minimizando fatores de estresse para animais e profissionais envolvidos no processo.

“O UBOI chega para revolucionar o transporte de gado no Brasil. Essa inovação vai contribuir com o desenvolvimento do setor de maneira geral, à medida que auxilia a ampliação da capacidade produtiva do Brasil, simplificando e facilitando o transporte de gado entre propriedades rurais”, explica Ricardo Gelain, diretor da JBS Transportadora.

A JBS Transportadora conta com uma frota nova de carretas três eixos com elevador, carreta dois eixos de dois andares, carreta dois eixos baixa e carreta boiadeira Romeu e Julieta, além de motoristas treinados, central de monitoramento 24 horas, representante UBOI exclusivo em cada filial, telemetria embarcada com monitoramento em tempo real, certificação de bem-estar animal e opção de seguro de carga.

Investimento em comunicação

O aplicativo UBOI foi criado a partir de uma constatação que fica cada vez mais clara: a tecnologia no campo é um processo que veio para ficar. Hoje no Brasil aproximadamente 80% das fazendas de gado são gerenciadas pelos próprios donos e descendentes, e mesmo nas fazendas de menor porte o acesso à internet está consolidado. Segundo dados, 91% das propriedades têm acesso a internet 3G ou melhor; 60% utilizam a web como fonte de informação e 98% utilizam o aplicativo WhatsApp, ou seja, têm acesso facilitado a smartphones. Trata-se de um público amplo e que pode ter a rotina muito facilitada por novas tecnologias.

É justamente para esse público que o aplicativo UBOI foi desenvolvido. O foco da nova ferramenta é oferecer uma opção segura e com máxima comodidade para a contratação do transporte de animais. Para garantir que a nova tecnologia esteja à disposição do maior número possível de pecuaristas, a JBS também vai investir em uma ampla campanha de comunicação, buscando conscientizar os proprietários de fazendas sobre as vantagens e facilidades oferecidas pelo UBOI.

A JBS Transportadora está investindo mais de R$ 1 milhão nessa primeira etapa que envolve a criação e desenvolvimento do App UBOI e investimentos em mídia e comunicação, que inclui campanha focada em pecuaristas e influenciadores do setor nas praças de atuação, distribuição de materiais promocionais para pecuaristas, veículos especializados, entre outras.

Serviço

Baixe Grátis o APP, clicando aqui