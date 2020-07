Famasul cria ferramenta para melhorar gestão da produção na pecuária do Estado

Rosana Siqueira com assessoria

Gestão dos bovinos terá mais agilidade com sistema - (Foto: Divulgação)

O Sistema Famasul lançou nesta semana o Sigabov, ferramenta de inteligência e gestão territorial que compartilha, em boletins técnicos, levantamentos mensais sobre a atividade. A ferramenta inédita foi lançada na terça-feira (30), durante live do Sistema Famasul. A meta é disponibilizar informações e análises estratégicas do setor para os produtores rurais de Mato Grosso do Sul e para profissionais que atuam na bovinocultura de corte.

O boletim traz uma análise completa de dados da pecuária de corte no estado, produtividade, cotações do mercado de reposição por região, relação de troca, custo de produção, editoriais com artigos sobre o setor.

“Com as informações, é possível entender a importância da produtividade no campo, saber qual a melhor região do estado para adquirir animais de reposição, ver quanto será o ágio e quantos quilos o animal precisa ganhar para ter equilíbrio, visando sempre uma melhor rentabilidade na atividade”, explica a analista técnica, Fernanda Oliveira.

As informações são levantadas, sintetizadas e analisadas pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul. Os dados primários são compilados no próprio departamento, e os secundários são de instituições públicas e privadas, de abrangência nacional e estadual, entre elas a Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal), Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), além de leiloeiras, corretoras e frigoríficos do estado.

“Acessando o boletim, o produtor conhece melhor o mercado onde atua, terá mais informações sobre a cadeia, social e economicamente falando, e sairá na frente em relação à competitividade do seu negócio”, acrescenta.

A iniciativa também irá auxiliar na geração de políticas públicas para o setor, o que resultado em fortalecimento e desenvolvimento da pecuária de corte no estado, gerando impacto positivo.