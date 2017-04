Expoagro é vitrine de divulgação e negócios para expositores

Em sua 53ª edição, a Expoagro mais uma vez atuará como uma vitrine para divulgação de produtos e serviços voltados ao agronegócio brasileiro. Ao todo, serão pelo menos 80 empresas expositoras, que terão a oportunidade de divulgar seus negócios ao público em uma área de 42 hectares, no interior do Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. A Expoagro acontece em Dourados de 12 a 21 de maio e inclui também programação técnica, leilões e atrações musicais.

Para quem expõe durante a Feira, a participação garante não somente a geração de negócios, como também a possibilidade de um relacionamento mais próximo com clientes e parceiros. É o caso da Comid Máquinas Agrícolas, que desde sua fundação, há mais de quatro décadas, participa da Feira todos os anos. O diretor comercial da Comid, Rafael Simczak Treuherz, destaca que a Expoagro é a maior feira agrícola do Mato Grosso do Sul e uma excelente oportunidade para estreitar o relacionamento com o público-alvo da empresa. "É um momento em que podemos nos encontrar fora do ambiente empresarial e conversar mais livremente sobre vários outros assuntos, inclusive sobre negócios", explica. Segundo ele, participar da Expoagro já faz parte da tradição da empresa, independente da situação econômica do setor. "Acreditamos na Feira e em seu potencial para mostrar e comercializar nossos produtos", acrescenta.

O empresário Maurício Goffi Nóbrega, da Rural Center, conta que a empresa participa da Feira há 21 anos. Para ele, o evento é o espaço ideal para atrair clientes e expor os lançamentos em máquinas e implementos agrícolas. "A Expoagro é uma vitrine de negócios. Ao longo dessas duas décadas de participação tivemos anos bons e outros nem tanto. Ainda assim, fazemos questão de 'mostrar a cara', pensando nos negócios que serão gerados", garante.

Já a empresa Genial Máquinas, que completará um ano de fundação no mês de maio, irá participar pela primeira vez entre os expositores. "Somos uma empresa nova e esta será uma forma importante de divulgação de nossos produtos junto a um volume interessante de clientes", argumenta.

O presidente do Sindicato Rural, Lúcio Damália, explica que além dos negócios fechados durante a Expoagro, muitos outros são gerados após a Feira, como resultado da visibilidade dos produtos e da proximidade com o cliente. "É um momento importante tanto para a empresa quanto para o cliente, em que é possível estreitar este relacionamento e apresentar os produtos com calma e em um ambiente extremamente adequado", avalia.

Sobre a Expoagro

A Expoagro é uma tradicional feira agropecuária, realizada anualmente pelo Sindicato Rural de Dourados. Em sua 53ª edição, o evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, exposições, leilões, shows musicais, entre outras atrações. O evento é organizado pela Sato Comunicação e conta com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS, Prefeitura Municipal de Dourados, Brahma, Governo de MS, Unigran, UEMS, Sicredi, Incorporadora São Bento, Hotel Ibis e Hotel 10.

