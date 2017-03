Estimativa de produção de soja nesta safra sobre para 8,1 mi de toneladas

A safra de soja 2016/2017 em Mato Grosso do Sul tem superado as expectativas. Até a última semana, a projeção da Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) era de produção de 7,8 milhões de toneladas do grão no Estado. No entanto, agora, último levantamento indica que volume colhido pode chegar a 8,165 milhões de toneladas.

O número foi divulgado nessa sexta-feira (3) pela entidade com base em dados coletados pelo Siga MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio), ferramenta criada e mantida pela Aprosoja/MS. As informações completas estão disponíveis na íntegra na internet, por meio de cadastro no link: www.aprosojams.org.br, na aba SigaWeb. Em MS, 51,2% da área de soja acompanhada pelo Siga MS já foi colhida.

Aumento na produtividade

Ainda de acordo com o levantamento, neste ciclo a produtividade pode atingir 54 sc/ha, sendo que, até então, a entidade projetava produtividade de 51,5 sc/ha. Os mapeamentos realizados até o momento indicam que a área utilizada para cultivo nesta safra foi de 2,5 milhões de hectares.

Os números positivos não se devem, necessariamente, à contribuição do clima. As chuvas que ocorriam nas últimas semanas deram uma trégua e os produtores aproveitaram as condições climáticas favoráveis para conduzir os trabalhos da colheita de forma eficaz e a evolução na última semana foi significativa. No entanto, o aumento na projeção de volume total a ser colhido em Mato Grosso do Sul se deve, principalmente, ao fato de que as áreas têm apresentado bom rendimento, o que gera bons resultados de produtividade.

Safra positiva, mas difícil

“Essa foi uma safra com clima diverso e muita adversidade climática. Essa situação, em outros momentos, afetaria de forma mais significativa as áreas de cultivo de soja. Entretanto, com investimentos em tecnologia, com a evolução da genética das plantas, com investimento em insumos para produção, o produtor conseguiu ter uma resposta muito melhor que o esperado, mesmo nas situações adversas que ocorreram”, explica Christiano Bortolotto, presidente da Aprosoja/MS.

“Não foi uma safra com clima perfeito. Muitos produtores sofreram com a seca em boa parte do ciclo, mas o investimento realizado na produção mostrou resultado. Isso está trazendo para o Estado um número histórico, tanto em produção, quanto em produtividade. Nossa produção começa a dar respostas na tão esperada elevação de média de produtividade das áreas”, analisa o presidente.

Apesar dos motivos para comemoração e da importância dos resultados para Mato Grosso do Sul, ele deixa um alerta: “quando o agricultor transforma tudo isso em receita financeira, essa é uma safra que se mostra difícil. O produtor precisa ter muita atenção por conta do valor do produto. Mesmo alcançando boa quantidade de produto ofertado, o preço muito baixo frente aos altos custos de produção aplacam a receita”, finaliza Bortolotto.

Avanço na colheita

Até o dia 24 de fevereiro, a região sul apresentava porcentagem média de área colhida mais avançada, com 57%, enquanto a região norte está com 48% e, a região centro, com 36% de sua área colhida. Ainda segundo esse último levantamento, do dia 24, a porcentagem de área colhida no Estado na safra 2016/2017 é superior em aproximadamente 2,4%, em relação à safra 2015/2016 para esta mesma data. A evolução, na última semana, foi de aproximadamente 27,1% para MS, ou seja, cerca de 682.200 hectares foram colhidos neste período.

Mais informações sobre o andamento da colheita confira no link: www.aprosojams.org.br, na aba SigaWeb.

