Liberado R$ 1,7 milhão para pesquisa e desenvolvimento tecnológico na agricultura

Foi liberado nesta segunda-feira (28), R$ 1,7 milhão do orçamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Soja e Milho de Mato Grosso do Sul (Fundems) para pesquisa e desenvolvimento tecnológico na área da agricultura.

Via convênio, o recurso foi repassado à Fundação MS, empresa privada com 26 anos de experiência na área de pesquisa e difusão, para execução do “Programa Validação das Tecnologias para as Culturas de Soja e Milho em MS”, cujo objetivo é gerar informações sobre a eficiência dos defensivos agrícolas (herbicidas, inseticidas e fungicidas) no controle dos principais problemas fitossanitários das lavouras.

Com os resultados da pesquisa, será possível definir estratégias de adubação com calcário, fósforo e enxofre, bem como posicionar as melhores cultivares de soja e híbridos de milho em mais de 10 regiões agrícolas do Estado na safra 2019/2020. “Recurso que você coloca do Fundo e que acaba voltando ao setor produtivo em benefício”, disse Reinaldo Azambuja após assinar o convênio de repasse de recursos.

Para o governador, o trabalho desenvolvido pelos centros de pesquisa “é fundamental para dar segurança ao produtor e estabilidade à produção, mesmo nas intempéries”. “Temos tido anos de clima irregular e mesmo assim temos mantido uma produtividade média muito melhor do que já tivemos no passado. Isso tudo é fruto do trabalho dos institutos de pesquisa”, avaliou o gestor.

Diretor-presidente da Fundação MS, Luciano Muzze, agradeceu o apoio do setor público para a execução do projeto. “É um ente importante para que a gente possa sempre trazer soluções tecnológicas para o crescimento e o desenvolvimento da agropecuária sul-mato-grossense”. Segundo ele, a pesquisa é a principal ferramenta para o aumento da produtividade com redução do custo de produção.

Também presente no ato de assinatura do convênio, o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), Maurício Saito, destacou a importância da atuação do Governo do Estado “no reconhecimento do trabalho que é realizado pela iniciativa privada”, assim como o “entendimento que o governador tem a respeito da ciência para o desenvolvimento do Estado”.

Ainda participaram do ato o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel; diretor-presidente da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso do Sul (Fundect), Márcio de Araújo; o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Estado (Aprosoja-MS), André Dobashi; e o diretor-executivo da Fundação Alex Merlotto.