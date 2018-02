Está aberto edital do Pnae em Chapadão do Sul até dia 5 de março

As propostas devem ser apresentadas até o dia 5 de março - Foto: Agraer

O município de Chapadão do Sul está com chamada pública do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) para compra de 17 produtos oriundos da agricultura familiar. As propostas devem ser apresentadas até o dia 5 de março.

O edital é para compra de alimentos para a merenda escolar, tais como: legumes, verduras, frutas e hortaliças.

Os interessados devem enviar as propostas no Departamento de Licitações e Contratos, da Prefeitura, situada na avenida Seis, 706, Centro. Outras informações pelo correio eletrônico (licita.chapadao@outlook.com) ou no telefone (67) 3562-5680.

Ater Pública

O escritório da Agraer de Chapadão do Sul está à disposição para orientação quanto ao preparo das propostas.

A instituição estadual de Assistência e Técnica e Extensão Rural (Ater) está presente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul e uma de suas atribuições é auxiliar os agricultores familiares quanto às políticas públicas de comercialização de produtos como é o caso do Pnae.