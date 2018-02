Encontro Técnico do Leite acontece em junho no Parque Laucídio Coelho

A Acrissul vai sediar em junho deste ano o 21º Encontro Técnico do Leite, a ser promovido em parceria com a Famasul e o Sindicato Rural de Campo Grande - Divulgação

A Acrissul vai sediar em junho deste ano o 21º Encontro Técnico do Leite, a ser promovido em parceria com a Famasul e o Sindicato Rural de Campo Grande. O tema deste ano é "Raças, genética e sistema de produção". O Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande, foi escolhido por ser o local com melhor infra-estrutura para exposição de gado, shopping de animais, pista de julgamento e espaço para estandes comerciais.

O assunto foi tema de um encontro recentemente na sede da Acrissul entre diretores da associação, do Sindicato Rural de Campo Grande, da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), e núcleos de criadores das raças sidi e girolando. Durante o encontro o presidente da Acrissul, Jonatan Pereira Barbosa, reiterou o anúncio da inauguração da Casa do Produtor de Leite na Expogrande deste ano, um local que irá reunir todos os núcleos de criadores de raças leiteiras de MS.

O Encontro Técnico é realizado desde 1997 na sede do Sindicato Rural e nos últimos anos no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande. Mas, este ano as instituições optaram por promover o evento no Parque de Exposições Laucídio Coelho devido à proporção que tomou, demandando mais espaço para reunião de pessoas e para exposição de animais, para cumprir melhor os objetivos do encontro que é difundir tecnologias e proporcionar a troca de experiência entre os produtores de leite.

O diretor do Sindicato Rural de Campo Grande, Wilson Igi, adiantou que nesta edição o Encontro Técnico irá trazer também eventos paralelos como a Expogenética e a Pró-fêmeas, para que os produtores adquiram animais melhoradores e matrizes diretamente dos criadores cadastrados.

A Acrissul irá disponibilizar todo o espaço necessário dentro do Parque de Exposições, que conta com pista de julgamento moderna, dois tatersais que juntos têm capacidade para cerca de 1.500 pessoas, além de pavilhões para exposição e comercialização de animais, além de espaço para a oficina do leite, onde poderão ser ministrados cursos de produtos lácteos, com leite ordenhado durante o evento.

A Famasul e o Sindicato Rural de Campo Grande, em parceria com o Sebrae, irão disponibilizar dez ônibus para trazer as caravanas de produtores rurais, principalmente dos assentamentos, que são polos importantes de produção leiteira do Estado. O Banco do Brasil e o Sicredi também são parceiros do evento.

Participaram do encontro na Acrissul, Marcelo Renck Real e Dagmar Rezende (do Núcleo MS de Criadores de Girolando), Emeline Josino Leonardi (Núcleo MS de Criadores de Sindi), Fernanda Lopes e Mariana Urt (da Famasul) e Wilson Igi (do Sindicato Rural de Campo Grande).