Encontro gratuito entre adeptos da pesca esportiva acontece hoje

Acontece hoje (15) o 4º Encontro da Pesca Esportiva de Mato Grosso do Sul - Foto: Ilustração

Quer uma programa para o fim de semana? Acontece hoje (15), o 4º Encontro da Pesca Esportiva de Mato Grosso do Sul. O evento tem por objetivo fortalecer a prática do esporte e a preservação do meio ambiente através da cultura do pesque e solte no estado do Mato Grosso do Sul e região do Pantanal, promovendo o encontro de pescadores esportivos de vários municípios. A entrada é gratuita!

O encontro é no Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira, em Campo Grande, e contará com churrascada, torneio de arremessos e sorteios de brindes.

Pescaria em MS

Segundo o diretor-presidente da Fundtur (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), Bruno Wendling, avalia que em breve Mato Grosso do Sul será um grande destino da pesca esportiva no Brasil, devido ações do poder público e até qualificação da oferta na iniciativa privada. A pesca esportiva nos rios Paraguai e Paraná já é permitido a partir de fevereiro, no entanto os demais rios ainda estão com a pesca proibida, inclusive nesta modalidade, em função da Piracema, que segue até o dia 28 deste mês.

Serviço:

4º Encontro da Pesca Esportiva do Mato Grosso do Sul

Data: 15/02 - Sábado

Horário: 12h

Local: Clube de Campo da Associação Nipo Brasileira - Av. Min. João Arinos, 140 - Jardim Veraneio

Mais informações: (67) 99985-0070

Entrada franca!