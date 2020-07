Empresa agropecuária é multada em R$ 7,8 mil por desmatamento ilegal em Miranda

Imagens de satélite revelam desmatamento de 17,80 hectares e empresa agropecuária é de MS é multada - (Foto: PMA/Divulgação)

A Polícia Militar Ambiental (PMA) multou um produtor rural em R$ 17,8 mil pelo desmatamento ilegal de 17,80 hectares de cerrado. O caso foi registrado nesta terça-feira (7) em Miranda, município que fica a 195 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com a PMA, a fazenda que fica 26 quilômetros do centro de Miranda, pertence à uma empresa agropecuária e realizou o desmatamento há alguns anos sem a licença ambiental, entre 2017 e 2019. A infração foi detectada por imagens de satélite. A área já estava com pastagem e criação de gado. A madeira da vegetação desmatada já não se encontrava mais no local.

As atividades na propriedade rural foram interditadas e a empresa foi notificada para apresentar um Plano de Recuperação da Área Degradada e Alterada (PRADA) junto ao órgão ambiental estadual. Os responsáveis responderão por crime ambiental com pena de três a seis meses de detenção