Em Pedro Gomes, Agraer auxilia produtor a ter acesso a trator compacto com ar condicionado

Campo Grande (MS) – Com a ajuda da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer), do município de Pedro Gomes, o agricultor familiar Manoel Antônio da Silva deu o ponta pé inicial para a mecanização de sua pequena propriedade. Um trator avaliado em R$ 127.027.048,00 foi adquirido em parte com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e, também, com recursos do próprio agricultor.

“A Agraer auxiliou na elaboração do projeto dentro do Pronaf e no acompanhamento junto ao Banco do Brasil, instituição financeira que fez a liberação do dinheiro. O agricultor também realizou uma contrapartida de R$ 30 mil, por vontade própria, e o restante financiou”, explicou o coordenador municipal da Agraer, de Pedro Gomes, Rogério Gonçalves.

A liberação do dinheiro foi promovida dentro da linha de crédito Mais Alimentos, do Pronaf – programa que oferece um financiamento com juros abaixo da taxa Selic. Outra vantagem dessa aquisição é o tipo de maquinário que foi adquirido, compacto e cabinado, com ar condicionado.

Por se tratar de um trator com cabine fechada e ar condicionado, o agricultor terá não apenas conforto como também maior qualidade de trabalho. “Tanto os suportes dados pela Agraer como a atenção dada pelos funcionários do Banco do Brasil foram de grande ajuda para aquisição do equipamento e, com certeza, para o desenvolvimento de minha propriedade. E com o calor típico de nosso Estado uma cabine fechada vai me proteger do sol e, também, de doenças de pele, dor de cabeça, aquele cansaço de quem fica direto no sol”, disse o produtor Manoel Antônio da Silva.

De acordo com ele o trator terá multitarefas dentro da propriedade. “O trator vai ser útil em vários trabalhos, como: reforma de pastagens, conservação do solo, preparo de silagem que vai ser usado na alimentação do rebanho bovino de leite e outros cuidados da terra e das criações [animais]”.

A entrega do trator contou com a presença do coordenador da Agraer, Rogério Gonçalves, do gerente do Banco Brasil de Pedro Gomes, Wallace Rezende, e do responsável pela carteira agrícola do Pronaf no município, Alex de Brito.

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Foto: Assessoria de Comunicação da Agraer