Em Dourados, Riedel ministra palestra e aponta caminhos para o agronegócio

A Sapé Agropastoril vem revolucionando modelos tradicionais do agronegócio utilizando conceitos inovadores de gestão, produção sustentável e fortalecendo a percepção para a necessidade de se estimular a tecnologia no campo para gerar bons resultados à cadeia produtiva agrícola e pecuária.

Sem deixar o meio ambiente de lado, a propriedade - com sede no município de Maracaju - conseguiu aplicar um modelo administrativo eficiente, com as melhores práticas em gestão financeira e corporativa, alçando o empresário Eduardo Riedel a condição de figurar entre as 100 personalidades mais influentes do agronegócio brasileiro, eleito pela revista “Dinheiro Rural”, em 2018.

Para falar a respeito da evolução e os desafios vividos no setor, Riedel esteve em Dourados na sexta-feira (10) abrindo uma série de programações especiais realizadas pela Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), durante o evento de abertura da 55° Expoagro.

“É sempre uma ótima oportunidade interagir com produtores e empresários e discutir um cenário mais produtivo e competitivo para o investidor do campo. Agradeço a Aced pelo convite e parabenizo aos organizadores pela criação de um ambiente favorável para fomentar o debate sobre comércio, empresas e agronegócio”.

Durante a palestra, Riedel explicou que o País ocupa um lugar favorável e bem posicionado no mercado internacional porque tem uma capacidade produtiva muito grande, ocupando o primeiro lugar na produção de laranja e exportação de soja, além da segunda posição na de milho.

Ele salientou que existe uma necessidade cada vez maior de produzir de acordo com a necessidade do País e apresentou o mapa mundial da fome atualizado com a escala crescente de nutridos e desnutridos em todos os continentes do Planeta.

“Estamos falando de quase 821 milhões de pessoas que não têm o suficiente para comer e de um bilhão que passam fome. Isso é uma questão de má distribuição de renda”.

Além de empresário, Riedel exerce desde 2015 o cargo de secretário de governo e gestão estratégica na administração Reinaldo Azambuja e aponta o agronegócio como agente transformador e fundamental para impulsionar a economia brasileira.

Riedel defende a inovação, sustentabilidade e investimentos para a criação e manutenção de um setor produtivo moderno, como fator relevantes para gerar bons resultados, atrair investidores e gerar uma posição de destaque neste cenário de crise.

“Para se destacar em um mercado cada vez mais competitivo e que exige entrega de resultados, as empresas que compõem o agronegócio precisam estar conectadas com a modernidade”.