Em Culturama, patrulha mecanizada trará benefícios aos produtores de leite e hortaliças

Contudo, desde sexta-feira (23), a realidade já começou a mudar no distrito de Culturama, do município de Fátima do Sul - Foto: Néia Macedo

“Como o distrito de Culturama é predominantemente de pequenos produtores rurais, a lida na terra é feita, na maioria das vezes, com trator alugado que custa em média R$ 120,00 ou quando não tem dinheiro vai à enxada ou o cavalo, ou seja, no peito mesmo”, assim descreve o agricultor familiar Antônio Mamede sobre a realidade da maioria dos 600 produtores tradicionais que vivem na região, localizada a 50 km do município de Fátima do Sul.

Um tanto distante do município, Culturama é rodeada de lavouras de milho e soja, e as famílias têm dificuldade na locação de máquinas. “Os médios e grandes produtores teriam que deslocar o trator em um percurso longo, 10 ou 15 quilômetros só para beneficiar uma área de um alqueire e para eles não compensam. Daí a necessidade de ter patrulha própria, temos dificuldade de alugar e na mão o trabalho pode demorar dias ou meses, dependendo do serviço”, explica o agricultor.

Contudo, desde sexta-feira (23), a realidade já começou a mudar no distrito de Culturama, do município de Fátima do Sul. Isso porque foi promovido o repasse de uma patrulha mecanizada no valor de R$ 132.276,50, com emenda da deputada federal Tereza Cristina e contrapartida do Governo de Mato Grosso do Sul.

O equipamento é formado por quatro itens: trator, grade aradora, calcareadeira e colhedora de forragem. “Foram várias etapas até a gente conseguir a chave do trator. Buscamos a Agraer [Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural], discutimos a possibilidade de uma emenda federal por deputado ou senador, fizemos ofícios, articulamos e, agora, chegou”, lembra o agricultor Antônio Mamede, que é também presidente da Associação de Pequenos Produtores do Distrito.

A Agraer é um órgão vinculado ao executivo estadual através da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro). “É uma satisfação nossa conseguir promover mais essa entrega que é fruto de emenda federal, com uma contrapartida do executivo estadual. O governador Reinaldo Azambuja vem somando esforços no Estado para bem atender a agricultura familiar. Só, no final de 2017, a Agência conseguiu R$ 30 milhões, em recursos federais, que deverão ser revertidos em equipamentos agrícolas e outras ações em prol do setor”, afirmou o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.

“A patrulha veio em um excelente momento para incrementar a produção. Temos 60 produtores de leite que são da associação e não têm como fazer a silagem de milho na mão. O preço do leite abaixou muito, cerca de 40%. Em junho, a gente vendia por R$ 1,57 o litro e, agora, o preço é de R$ 1,00. Com a patrulha é possível baratear os custos e aumentar o volume de leite”.

Antônio Mamede ainda lista outras utilidades para o maquinário: gradear, plantar e cortar milho. “Uma patrulha reduz os custos em 50%. A nossa região é propicia para a atividade do leite e das hortaliças porque dentro do distrito não tem fazenda. Os sítios vieram da divisão de heranças e uma propriedade que era, geralmente, de 30 hectares, agora, dividiu em 15, 7, 3 hectares. Não compensa mexer com grãos em áreas tão pequenas”.

Além do perfil característico para a agricultura familiar de leite e olericultura, Culturama conta com o reforço de conhecimento das equipes da Agraer de Fátima do Sul e Vicentina. “Eu falo que a Agraer melhorou muito nos últimos oito anos, precisamente, nos últimos três anos. Todos os produtores da região sentiram o quanto a Agraer tem sido boa”.

“O Antônio colocou muito bem. O papel da Agraer foi rescrito, agora, nesses últimos três anos, quatro anos. A gente tem sempre destacado com o André e a equipe da Agraer, que a Agência tem de estar junto com o produtor oferecendo assistência técnica e ela vem cumprindo sua missão”, avaliou o secretário da Semagro, Jaime Verruck.

“O grande produtor tem condição para pagar uma assistência técnica e o pequeno não tem. O serviço da Agraer tem sido eficiente e de qualidade, os técnicos têm aptidão para estar sempre com a gente. Antes, éramos atendidos pelo escritório de Fátima do Sul e, agora, Culturama ficou para a Agraer de Vicentina, que está mais perto do distrito e assim coroamos o nosso trabalho”, afirma.

O próximo passo é garantir que a patrulha mecanizada tenha boa manutenção e, futuramente, haja um espaço para abriga-la. “A gente sabe que tem muita patrulha pelo Estado que está no desleixo e não tem todo aquele cuidado que precisa. Tem patrulhas de 3 ou 4 anos que estão só no cavalete, não queremos isso aqui. Ainda não temos um barracão, mas já temos um local adequado para guardar”, garante.

Atitude que é primordial ao bom andamento das atividades agrícolas, segundo o secretário da Semagro. “Temos que entender que são máquinas novas que têm que ter todo um processo de manutenção para tenham uma vida útil de muitos e muitos anos. Acho que o Antônio colocou muito bem sobre essa questão, a gestão dessa máquina e o uso específico para gerar renda”.

Entrega

A solenidade também contou com a presença da prefeita de Fátima do Sul, Ilda Machado; do superintendente da Semagro, Rogério Beretta; do diretor da Agraer, André Nogueira; do deputado estadual, Enelvo Felini; da deputada federal e responsável pela emenda, Tereza Cristina; do coordenador da Agência de Fátima do Sul, Márcio Bonette e dos servidores; e dos agricultores familiares.