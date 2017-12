Em Bela Vista, Agraer entrega patrulha mecanizada em benefício da agricultura familiar

A patrulha vai contribuir com o atendimento de diversas famílias agrícolas no município uma vez que o maquinário ficará sob a responsabilidade da Prefeitura - Fotos: Néia Maceno

Campo Grande (MS) – Mais uma patrulha mecanizada foi entregue no interior do Estado pela Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). Dessa vez o maquinário avaliado em R$ 125.220,00 foi repassado, na segunda-feira (18.12), ao município de Bela Vista para beneficiar os agricultores familiares da região.

Composta por um trator agrícola de 85 CV 4×4, uma grade aradora intermediária com 14 discos, uma calcareadeira, um rotoencanteirador e uma concha traseira, a patrulha mecanizada é um conjunto de máquinas que foi adquirido através da emenda parlamentar do ex-senador, Ruben Figueiró, e o então deputado federal, Reinaldo Azambuja, hoje, governador do Estado.

Esta já é a vigésima segunda patrulha entregue só com o recurso dos dois ex-parlamentares, montante calculado em R$ 3.821.435,00. As outras 21 máquinas foram repassadas aos municípios de Guia Lopes da Laguna, Três Lagoas, Corumbá, Ladário, Rochedo, Nioaque, Rio Brilhante, Glória de Dourados, Maracaju, Chapadão do Sul, Bodoquena, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti, Dourados, Sidrolândia, Paranaíba, Camapuã, Porto Murtinho, Aquidauana, Terenos e Mundo Novo.

A patrulha vai contribuir com o atendimento de diversas famílias agrícolas no município uma vez que o maquinário ficará sob a responsabilidade da Prefeitura. Atualmente, Bela Vista conta com duas mil famílias agrícolas sendo elas oriundas de comunidades agrícolas tradicionais (Barra do Ita, Cerradinho, Água Doce, Erva Mate e Nossa Senhora de Fátima está mais conhecida por Cativi) e dos projetos de assentamentos (PA) Caracol, Nery Volpato, Tupanceretan, Ressaca, Angiquinho e Guaviral, além da aldeia Pirakuá.

“A patrulha mecanizada está entre as maiores solicitações feitas pelos agricultores familiares na Agraer. Então, acredito que o conjunto de máquinas vem para fomentar a agricultura em Bela Vista ao mesmo tempo em que contribui também com a qualidade de vida de muitas famílias que trocarão algumas atividades braçais pelo serviço mecanizado”, evidenciou o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira.

A solenidade também contou com a participação do secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, e do superintendente da pasta, Rogério Beretta, que na oportunidade do encontro fizeram a entrega simbólica do Cadastro Ambiental Rural (CAR ) para o agricultor Percy Dutra, que é também presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR).

Em Bela Vista, as inscrições do CAR podem ser feitas no escritório da Agraer. Uma parceria junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) para agilizar o atendimento aos produtores rurais. Atualmente, estima-se que 271 cadastros já tenham sido concluídos pela Agraer do município. “É importante lembrar que o prazo para a inscrição do CAR encerra no dia 31 de dezembro. Então, nós, do Governo do Estado, estamos em uma força tarefa para atender o maior número possível de produtores. O atendimento é gratuito, basta que as pessoas procurem um dos escritórios da Agraer disponíveis nos 79 municípios do Estado ou busquem informações no Imasul ou Semagro”, lembrou André Nogueira.

A solenidade também contou com a presença do prefeito, Reinaldo Piti; do diretor-presidente da Agraer, André Nogueira; do vereador, Diogo Murano; do deputado estadual, Enelvo Felini; e da secretária de Desenvolvimento Econômico, Marli Pucheta.