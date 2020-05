Economia passa por dificuldades, mas boi mantém alta de preços inclusive no Estado

Pecuária segue firme em meio a pandemia - Arquivo

Mesmo com a queda na demanda por carne bovina e com a redução nos preços da proteína praticados no mercado interno, devido à menor renda dos consumidores brasileiros, o preço do boi mantém alta no pasto.

Nesta semana, os pecuaristas receberam, em média, R$ 205 pela arroba do animal pronto para o abate, conforme cotações do Cepea (Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada) da Esalq/USP. No Estado os valores chegaram a R$ 179 com Funrural na região central e 176,32 sem o Funrural.

Vários fatores mantêm os preços do boi em alta. Um deles é a China. O mercado externo fica com apenas 27% da produção de carne bovina brasileira. O apetite chinês neste início de ano, porém, inflaciona os preços internacionais, o que reflete no mercado interno de gado.Os preços atuais superam em 35% os de há um ano. Com isso, ficam confirmadas as estimativas do início deste ano de que, mesmo com uma situação econômica instável, os preços da carne seriam bem superiores aos de 2019.

Nos 15 primeiros dias úteis de maio, as receitas com as exportações de carne bovina “in natura” já somam US$ 503 milhões, acima dos US$ 482 milhões de todo o mês de maio de 2019.

Os preços médios da tonelada de carne bovina recebidos pelos exportadores brasileiros subiu para US$ 4.406 neste mês, 14% mais do que em igual período do ano passado, conforme dados da Secex (Secretaria de Comércio Exterior).

A alta nos preços do boi gordo se deve também à chegada da entressafra, período em que os pastos perdem qualidade e há uma redução na oferta de gado.

O abate de vacas nos últimos anos também afeta o mercado atual, reduzindo a oferta de bois prontos para os frigoríficos.

O espaço para a queda da carne bovina no mercado interno, porém, é pequeno. Afinal, os principais competidores externos do Brasil têm sérios problemas na pecuária.

Os Estados Unidos, devido à Covid-19, fecharam muitos frigoríficos, reduzindo a oferta da proteína. Já a Austrália sofre sanções da China, principal importador mundial neste ano, devido ao alinhamento com os Estados Unidos na questão da origem do coronavírus .