Dia de Campo em Maracaju acontece no próximo dia 15 de agosto

Para reforçar a importância da rotação de culturas no sistema de produção agrícola de Mato Grosso do Sul, a Fundação MS realiza, em parceria com o Senar/MS, o tradicional Dia de Campo Culturas de Inverno. Serão repassadas aos participantes informações técnicas sobre o cultivo de trigo, triticale e aveia branca, e benefícios da diversificação do sistema produtivo no manejo e qualidade do solo. O evento será realizado na Unidade Experimental Aeroporto, localizada em Maracaju-MS, no próximo dia 15 de agosto, a partir das 7h.

Para o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, o Dia de Campo possibilita ao produtor rural o acesso a várias opções de cultivo, com base na realidade de sua propriedade, além de conhecer tecnologias e materiais adequados para o plantio. “Diversificar a produção é uma das formas de minimizar os riscos que existem nas atividades feitas em campo. O evento vem justamente com esse objetivo, de fornecer informações atualizadas, frutos do trabalho realizado pelos pesquisadores da área”, afirma.

Conforme o pesquisador da Fundação MS, André Ricardo Gomes Bezerra, a rotação de culturas é importante para manter o solo protegido durante o inverno. Além disso, culturas alternativas, em um ano que o milho apresenta preços baixos, pode ser uma estratégia para que o produtor melhore suas receitas. “Com isso é possível melhorar o solo, e o produtor pode aplicar determinadas técnicas visando beneficiar a produção da safra seguinte e também mais estabilidade em sua atividade”, observa o especialista.

A aveia branca, por exemplo, auxilia a condição física do solo e pode resultar em ganhos voltados para as próximas safras de soja e milho, podendo ser utilizada também como forrageira. Ele cita, ainda, exemplos de outras culturas, como o nabo forrageiro, ervilhaca peluda e crambe, também comuns no período de inverno e que podem ser utilizadas como reciclador de nutrientes. Entretanto, ressalta que a cadeia produtiva de algumas dessas culturas ainda possuem gargalos a serem superados, como por exemplo, a comercialização.

As culturas de trigo e triticale também serão temas abordados no evento. Ambas são utilizadas para cobertura de solo neste período, com maiores possibilidades de ganhos econômicos. Ajudam, ainda, no controle da buva e de outras plantas invasoras, que podem se desenvolver nesta época.

A programação do Dia de Campo conta com palestras sobre o Manejo do Solo e Diversificação da Produção, com Dr. Osmar Conte, da Embrapa Soja; Cultivares de Trigo e Triticale, ministrada pela Embrapa, Fundação Meridional e IAPAR; e Aveia Branca FMS2, comandada pela Fundação MS.

Serviço

Dia de Campo Culturas de Inverno

Local: Unidade Experimental Aeroporto - Maracaju-MS

Data: 15/08/2017

Horário: 7h

