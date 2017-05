Dia de campo da Embrapa apresentará dados sobre sistemas silvipastoris em MS

A Embrapa Gado de Corte, em parceria com o Grupo Mutum, realiza no dia 26 de maio o Dia de Campo Integração Lavoura-Pecuária-Floresta, na Fazenda Boa Aguada, em Ribas do Rio Pardo (a cerca de 150 km de Campo Grande, MS). Na ocasião, serão apresentados dados técnicos sobre implantação e condução de sistemas silvipastoris em Mato Grosso do Sul. Além disso, será inaugurada a Unidade de Referência Tecnológica (URT) em sistemas silvipastoris, que teve a implantação iniciada em dezembro de 2015.

De acordo com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte e coordenadora do dia de campo, Fabiana Villa Alves, a URT conta com uma área de 48 hectares onde serão realizadas demonstrações de sistemas mais adequados para a região e também servirá de base para pesquisa com dados relativos aos sistemas.

“No local, temos cinco arranjos espaciais com diferentes espécies e clones de eucalipto que são Corymbia citriodora, toreliodora, urocam VM01 e urograndis I144. Existe ainda um tratamento com pastagem solteira. Cada tratamento possui duas repetições, totalizando 12 piquetes”, acrescenta o pesquisador da área de sistemas integrados de produção André Dominghetti Ferreira.

Parceria

O Grupo Mutum é parceiro da Embrapa Gado de Corte há alguns anos e na Fazenda Boa Aguada já é conduzida uma URT Carne Carbono Neutro (CCN), cujo tema foi apresentado durante um dia de campo em 2016, na própria fazenda, no qual os participantes conheceram o conceito CCN que tem como finalidade atestar a carne bovina produzida com alto grau de bem-estar animal, na presença do componente arbóreo, em sistemas de integração do tipo silvipastoril (pecuária-floresta, IPF) ou agrossilvipastoril (lavoura-pecuária-floresta, ILPF) e que, nessas condições, as árvores neutralizam o metano entérico exalado pelos animais, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa que provoca o aquecimento global.

De acordo com um dos proprietários do Grupo Mutum, Moacir Reis, o sistema silvipastoril foi implantado na fazenda em 2006, sendo pioneiro em Mato Grosso do Sul e a propriedade serviu de exemplo para outros produtores rurais, tendo hoje mais de dois mil hectares de floresta plantada.

Informações

Para participação no dia de campo, estão disponíveis 300 vagas voltadas para comunidade científica, alunos de graduação e pós-graduação, técnicos e extensionistas, proprietários rurais, empresários e microempresários da cadeia produtiva da carne e do setor florestal. Informações podem ser obtidas junto ao Setor de Transferência de Tecnologia da Embrapa Gado de Corte, pelo telefone (67) 3368-2000.

O dia de campo conta com patrocínio e apoio de Tortuga – DSM, Rede de Fomento ILPF (Cooperativa Agroindustrial Cocamar, Dow AgroSciences, John Deere, Parker e Syngenta) e Sindicatos Rurais de Ribas do Rio Pardo e Águas Claras.

Programação

7h30 - 8h30 inscrições e distribuição de grupos

8h30 - 9h30 abertura

9h30 - 10h estação Central - URT ILPF Fazenda Boa Aguada – pesquisadora Fabiana Villa Alves

11h - 13h:

Estação 1 - componente florestal pesquisadores Valdemir Laura e André Dominghetti

Estação 2 - componente forrageiro e solo – pesquisadores Roberto Giolo e Ademir Zimmer

Estação 3 - componente animal – pesquisador Rodrigo Gomes

Estação 4 - componente financeiro – pesquisadora Mariana Pereira

13h30 Almoço

16h Encerramento

