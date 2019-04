"Desafio da pecuária de MS é abrir novos mercados", diz Felipe Orro

Felipe parabeniza o Governo do Estado por apoiar o agronegócio e suas atividades econômicas através da feira de negócios - Foto: Divulgação

O deputado estadual Felipe Orro prestigiou a solenidade de abertura da 81ª edição da Expogrande, realizada na noite desta quinta-feira (4), no Tatersal de Elite da Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande.

A conquista de novos mercados para exportação dos produtos agropecuários é o desafio lançado nesta edição da feira aos produtores, sindicalistas, empresários rurais e articuladores políticos que deverão fazer com que a economia seja alavancada por este segmento produtivo que é a principal fonte geradora de riqueza do Estado.

Felipe parabeniza o Governo do Estado por apoiar o agronegócio e suas atividades econômicas através da feira de negócios.

“O governo está trabalhando pela geração de emprego e um Estado mais desenvolvido. A importância da Expogrande, que é uma das principais feiras agropecuárias do Brasil, é essencial pra economia do Mato Grosso do Sul”

Após a solenidade, o deputado acompanhado de sua esposa, Viviane Orro, visitou o estande do governo instalado no Parque de Exposições Laucídio Coelho onde encontrou vários agentes políticos, entre eles, secretários estaduais, prefeitos, produtores e empresários do agronegócio.

“Dá gosto de visitar esta mega estrutura que montaram para receber a população não só de Campo Grande, mas de todo o País. Tenho certeza de que daqui sairão negócios altamente rentáveis e injetará milhões em nossa economia”, comemorou Felipe.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina (DEM) foi homenageada com um selo postal em comemoração aos 81 anos da feira, sendo a primeira mulher a receber o selo da Acrissul.

“Ela estará em todas as cartas pelo Brasil sorrindo e saudando o agronegócio”, disse o presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa.

O evento reuniu ministros e toda a classe política do Estado, além de produtores rurais, presidentes de sindicatos rurais e empresários ligados ao setor do agronegócio.

“Ela estará em todas as cartas pelo Brasil sorrindo e saudando o agronegócio”, disse o presidente da Acrissul, Jonatan Barbosa.

O evento reuniu ministros e toda a classe política do Estado, além de produtores rurais, presidentes de sindicatos rurais e empresários ligados ao setor do agronegócio.