Deputado intermediou reunião na Funasa para solucionar questão do “lixão” em Nova Alvorada do Sul

Nesta quinta-feira (2), o deputado estadual Marcio Fernandes (PMDB), acompanhou o prefeito de Nova Alvorada do Sul, Arlei Silva Barbosa (PMDB) e o secretário de desenvolvimento econômico e do meio ambiente, Otoniel Xavier, em reunião na Funasa (Fundação Nacional de Saúde), através do superintendente, Marco Aurélio Santullo. Foi solicitado auxílio para recuperação e ampliação da UPL (Unidade de Processamento de Lixo), do município.

Atualmente, segundo o prefeito, a situação é caótica. “A UPL precisa voltar a ser o que ela realmente significa, uma unidade de processamento de lixo, hoje ela é um lixão”, explica.

Para o deputado, são muitos os prejuízos para o município pelo lixo mal acondicionado. “Além da poluição ambiental, permite o aparecimento de doenças tais como: dengue, leptospirose, entre tantas outras. Agradeço ao superintendente por ter se colocado à disposição em resolver esse caso”, relata Marcio Fernandes.

Veja Também

Comentários