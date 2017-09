Deputada Tereza Cristina cobra medidas contra crise no setor leiteiro

A forte crise que atinge o setor leiteiro no Brasil preocupa o setor e deixa consequências na economia de várias regiões produtoras. Um dos exemplos da crise chegou a Mato Grosso do Sul. Nesta quarta (13) a deputada Tereza Cristina (PSB-MS) usou a tribuna para externar a sua preocupação com a situação da pecuária leiteira no país. A parlamentar lembrou a dificuldade enfrentada pelos pequenos produtores da região do município de Terenos.

Nesta cidade funcionava uma indústria da multinacional “Lactalis”, que encerrou as atividades deixando muitos integrantes da agricultura familiar sem a fonte de sustento.

A deputada sul-matogrossense, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) disse que “a produção leiteira no município é uma grande geradora de empregos, renda e tributos e que esta atividade é muito importante pelo uso constante de mão-de-obra no âmbito da agricultura familiar e ser o sustento de inúmeras famílias que vivem no meio rural”.

Com o fechamento da multinacional no município, primeira indústria na produção de leite em pó no Estado, pequenos produtores da agricultura familiar do município não terão condições de coletar, distribuir e vender sua produção. Para a deputada é uma situação preocupante, principalmente, porque a principal causa é a importação desleal do produto de países do Mercosul.

“Nós temos o acordo do Mercosul e não podemos deixar que o Uruguai invada o nosso país e deixe os produtores brasileiros nessa situação, principalmente os pequenos produtores da agricultura familiar que vivem e precisam desse leite que é o seu ganha pão mensal. Por isso peço que o ministro Blairo Maggi que tome as providências para que nós possamos estancar esta crise que atravessa o setor leiteiro brasileiro”

Abraleite

Preocupada com a situação que atinge a produção no Mato Grosso do Sul, Tereza Cristina manteve encontro com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Geraldo Borges onde tratou do assunto. A bancada ruralista já encaminhou o problema para o Ministério da Agricultura.

Veja Também

Comentários