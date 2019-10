Custo da arroba bovina subiu quase 13% no Estado neste ano

A arroba da vaca teve uma valorização de 13,85% para o mesmo período, atingindo o preço médio de R$147,67 (com Funrural à vista). Esse é o tema do Mercado Agropecuário desta segunda-feira (28) - Foto: Roosewelt Pinheiro/Abr

O valor médio da arroba do boi em Mato Grosso do Sul subiu 12,36% nos 10 meses do ano, chegando a R$157,77 (com Funrural à vista) em 25 de outubro. A arroba da vaca teve uma valorização de 13,85% para o mesmo período, atingindo o preço médio de R$147,67 (com Funrural à vista). Esse é o tema do Mercado Agropecuário desta segunda-feira (28).

Segundo a analista técnica, Eliamar Oliveira, o atual ambiente tem propiciado a valorização e manutenção de preços maiores para a arroba. “O mercado doméstico com volatilidade menor na demanda e mercado externo extremamente aquecido para a carne brasileira estimula a competitividade no mercado interno”, explica.

A analista também destaca que o Estado tem participação importante na balança comercial da carne bovina brasileira. “Mato Grosso do Sul é o quarto maior exportador e representa 11% do faturamento do País. No acumulado de 2019 faturou mais de US$ 527 milhões com as exportações de carne bovina (in natura, industrializada e miudezas), valor 22% superior aos US$ 432 milhões de igual período de 2018”.

Melhora

Em razão da possibilidade de mais empregos com vagas temporárias e renda extra com décimo terceiro salário a demanda tende a melhorar no último trimestre do ano, contribuindo para preços firmes na arroba. “Associado ao estímulo da demanda no mercado interno está o desempenho positivo das exportações. Até a terceira semana de outubro o Brasil exportou em média 7,7 mil toneladas diariamente e, historicamente no segundo semestre do ano, as vendas são superiores ao primeiro”, ressalta, Eliamar.