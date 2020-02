Curso de extensão voltado para o Agronegócio chega a Campo Grande

Da Redação com informações do IBET

A intenção é desenvolver estudos sistematizados e aprofundados sobre a tributação incidente no agronegócio - Foto: Reprodução/Internet

Estão abertas as inscrições para curso de extensão em Tributação no Agronegócio pelo IBET (Instituto Brasileiro de Estudos Tributários). O curso, coordenado por Leonardo Loubet, que já passou por Goiânia, Uberlândia e São José do Rio Preto, será realizado em Campo Grande nos dias 13 e 14 de março.

Com programação para o agronegócio, as aulas serão ministradas por professores com experiência na área, todos mestres e doutores pela PUC/SP e USP. Serão 10 encontros, concentrados em 05 finais de semana (aulas às sextas à noite e sábados pela manhã).

Sobre o curso

A intenção é desenvolver estudos sistematizados e aprofundados sobre a tributação incidente no agronegócio, de maneira a fornecer aos profissionais que atuam ou que pretendem atuar nessa área os conhecimentos necessários à identificação e à solução dos problemas jurídicos que a atividade rural sugere.

Nesse sentido, o curso terá por objetivos específicos a formação de profissionais que tenham as habilidades necessárias para analisar toda a cadeia produtiva e, a partir desse delineamento, enxergar os problemas e respectivas soluções do setor. O estudo, portanto, será feito a partir dos três grandes troncos que marcam o agronegócio: (i) o segmento “antes da porteira” (os fornecedores de insumos, por exemplo); (ii) o segmento “dentro da porteira” (a fase produtiva em si); (iii) e o segmento “depois da porteira” (as empresas comercializadoras desses produtos).”

Para mais informações entre em contato pelo telefone (67) 2107-2000 ou no e-mail cde@ibet.com.br.