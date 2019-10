CropLife chega ao Brasil para fomentar o uso de tecnologias nas lavouras brasileiras

Christian Lohbauer - (Foto: Divulgação)

Com o objetivo de fomentar a inovação e uso de tecnologias mais modernas nas lavouras brasileiras, a Crop Life Brasil será lançada amanhã (31/10) em Brasília. A organização gremial sem fins lucrativos é integrada por cinco companhias e uma rede de 25 associações em dezoito países da América Latina.

O grupo representa a Bayer CropScience, a FMC, a Syngenta, a Basf, e a Sumitomo Chemical, empresas que visam elevar a produtividade e a sustentabilidade da agricultura através da oferta de melhores sementes, biotecnologia e produtos fitossanitários.

A missão do grupo, segundo site da empresa, é representar a indústria da Ciência dos Cultivos para promover marcos legais e regulatórios de base científica. Entre as ações desenvolvidas estão promover e apoiar as leis que com critérios científicos regulem os praguicidas e garantam um mercado de competição saudável; defender e apoiar a proteção equitativa dos dados de registro e o respeito a propriedade intelectual e promover a Biotecnologia e apoia a adoção de normas adequadas para regulá-la.

O evento será realizado em Brasília, e contará com a presença de Eduardo Leduc, presidente do Conselho Diretor da CropLife Brasil, Christian Lohbauer, presidente executivo da entidade, Tereza Cristina, ministra da Agricultura e Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente.

A equipe do jornal A Crítica participará do lançamento.