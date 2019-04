Conselheiros da Abraleite de MS apresentam demandas a Semagro

Conselheiros da Abraleite discutem pautas na Semagro - Foto: Kelly Ventorim

O Secretário da Semagro, Jaime Verruck, e o Superintendente Rogério Beretta estiveram reunidos com representantes da Associação Brasileira dos produtores de leite (Abraleite) de Mato Grosso do Sul.

Na oportunidade, os Conselheiros da Abraleite em Mato Grosso do Sul, Wilson Igi, Ariani Monaly e Ronan Salgueiro – que também preside a Câmara Setorial do Leite do MS – apresentaram as pautas do setor, em discussão no parlamento estadual, e a relação de projetos em andamento no Congresso que estão sendo acompanhados pela Associação.

Ronan aproveito para convidar o secretário e o superintendente para participarem da agenda da Associação na Expogrande, oportunidade em que o presidente da ABRALEITE, Geraldo Borges, estará na capital, em diversas atividades que visam discutir a cadeia produtiva do leite no Estado.

“O leite está na pauta do Governo Federal e a Ministra Tereza [Cristina Correa da Costa] é sensível ao tema. Milhares de produtores dependem desse olhar diferenciado para o setor e entre as principais demandas está a busca por medidas que possam dar maior competitividade para o setor, com melhoria da assistência técnica, implementação da escala de produção e redução dos custos”, destacou Jaime.

O Secretário lembrou ainda que a Ministra Tereza Cristina tem reforçado a necessidade da redução de custos para ampliação da competitividade e isso ganha eco por meio da Abraleite e as ações que são realizadas em conjunto com o Estado.

A Abraleite em Mato Grosso do Sul tem como principal foco a defesa das políticas públicas no que se refere a comercialização, tributos e assistência técnica. Informações sobre as ações da Associação estão disponíveis no site www. http://abraleite.org.br