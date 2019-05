Com receita superior a US$ 1,13 bi, agronegócio responde por 95,5% das exportações de MS

A exportação de milho é um dos destaques - Foto: Divulgação

Em Mato Grosso do Sul, as exportações do agronegócio contabilizaram uma receita de US$ 1,13 bilhão no primeiro trimestre deste ano, resultado que corresponde a 95,5% do total obtido com as vendas externas registradas no período analisado.

No ano anterior, com faturamento de US$ 1,12 bilhão, o setor respondia por 94% das exportações totais, segundo os dados do Mapa – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

O setor de produtos florestais é o que mais se destaca, com participação de 49,9% na receita total. “O agro se consolida sustentavelmente, investido em modelos de integração que elevam o potencial econômico do setor produtivo e, por isso, esse segmento tem se sobressaído” afirma a diretora técnica do Sistema Famasul, Mariana Urt. Na sequência, estão: o Complexo Soja, com representatividade de 23,6% e o de Carnes, com 20,5%.

Na sequência, se destacam as exportações de milho e couros.