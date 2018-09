Com novidades na programação, Showtec acontece de 16 a 18 de janeiro de 2019

Presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, apresenta programação do Showtec 2019 - Dviulgação

Foi lançado na manhã desta sexta-feira (28), o Showtec 2019, na sede do Sistema Famasul, em Campo Grande. Durante a cerimônia, a programação técnica da feira foi apresentada pela Fundação MS, instituição realizadora do evento. A feira está marcada para os dias 16, 17 e 18 de janeiro do próximo ano, em Maracaju (MS) e conta com mais de 100 expositores, mostras de tecnologias, maquinários agrícolas, painéis e espaços para realização de negócios.

Neste ano, a feira traz o tema "Gerando negócios, produzindo conhecimento". O presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, destacou os trabalhos realizados pela instituição, pautados em demanda e difusão. "Com as demandas, buscamos soluções para os problemas encontrados pelos produtores, por meio de nosso Conselho Técnico Científico. E com a difusão, devolvemos ao produtor a informação gerada pelo trabalho de pesquisa. O Showtec é uma dessas ferramentas de difusão de tecnologias", afirma.

Mendes também destacou o Portal do Associado, ferramenta criada pela Fundação MS, onde o produtor pode comparar e escolher insumos agrícolas, variedades de soja e híbridos de milho com dados regionais dos últimos 10 anos. Essas informações podem auxiliar produtores rurais, empresas agrícolas, consultores e estudantes. Nesta plataforma, também estão inseridas as palestras em formatos de vídeos e relatórios.

Assim como nas edições anteriores, o protagonismo juvenil vem à tona por meio do Encontro de Jovens da Agropecuária. Desta vez, o assunto discutido será: "Fatos e Fakes do Empreendedorismo". A ideia é estimular os participantes a despertarem características empreendedoras, encorajando-os na atuação local e a favor do agro.

Os participantes também poderão conhecer o Guia Prático de Altas Produtividades, uma estação para apresentação prática de tecnologias, criada pela Fundação MS para levar ao público tecnologias de manejo de solo, proteção de plantas e fitotecnia, que influenciam as altas produtividades de soja e milho no Estado.

Neste espaço, o público terá acesso a informações sobre velocidade de plantio e sistemas de distribuição de sementes em soja e milho, influência do tamanho da semente no potencial produtivo da lavoura de soja, uso de reguladores de crescimento na cultura da soja, efeito da época de dessecação pré-colheita sobre o rendimento da lavoura, fitotoxidez de diferentes herbicidas, controle biológico de pragas na soja e no milho e momentos de aplicação de fungicidas em soja.

Outra novidade é a criação de uma trincheira com mais de 20 metros de comprimento, onde serão demonstrados aspectos físicos, químicos e biológicos do solo. Temas como o uso de drones no agronegócio, sucessão familiar e a gestão da propriedade rural serão discutidos. Haverá uma vitrine de tecnologias hortifruti, instalada pela Fundação MS em parceria com o Senar/MS para expor os materiais disponíveis no mercado que favoreçam a produção de hortaliças.

A Embrapa também traz temas pertinentes ao agro, entre eles: o manejo das pastagens na pecuária eficiente, previsão de geada para o milho safrinha 2019, aplicativo Guia Clima e escolha inteligente da forrageira a cultivar. Haverá, ainda, mostras permanentes de tecnologias, com temáticas voltadas para o manejo, controle biológico, monitoramento, ferramentas para gestão da pecuária, entre outros itens.

A programação será finalizada com palestra ministrada por Paulo Hermann, membro da Rede ILPF (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta) e presidente da John Deere no Brasil, empresa focada em máquinas e implementos agrícolas. Por meio de sua fala, os participantes poderão conhecer mais sobre o cenário de transformação tecnológica vivido atualmente pelo agronegócio e a importância das inovações para a evolução e o aumento de produtividade no setor.

Outras informações podem ser conferidas no site http://www.portalshowtec.com.br/.

Sobre o Showtec

O Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do segmento. A feira é destinada aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, e leva informações de forma direta e aplicável.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras) e Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul), contando com patrocínio do Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e Sicredi. O Showtec conta, ainda, com o apoio da Prefeitura Municipal de Maracaju, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Semagro, Fundems, Banco do Brasil, Federação Brasileira de Plantio Direto e Irrigação (Febrapdp) e Embrapa.