Com assistência do Senar, produtora de suínos organiza gestão e aumenta a rentabilidade da granja

Mesmo sem qualquer conhecimento técnico sobre criação de suínos, a produtora rural Glaucia Nobre, do município de Glória de Dourados, optou por administrar a propriedade da família. Há cerca de 3 anos, o negócio estava gerencial e financeiramente muito desorganizado, mas foi com auxílio do Senar/MS, por meio da ATeG em Suinocultura, que ela obteve grandes mudanças e aumentou a rentabilidade da granja. Esse é o caso de sucesso do “Senar/MS Transformando Vidas” desta semana.

“Conheci o Senar por meio de um encontro no sindicato rural da cidade, que convidou os produtores da região a conhecerem o programa Granja Plus. Gostei muito da iniciativa e me candidatei a uma vaga. Fui selecionada e já estou há um ano no programa”, conta.

Anteriormente, a propriedade era administrada pelo marido e sogro. Com o falecimento de ambos e tendo dois filhos pequenos para cuidar, Glaucia resolveu assumir o gerenciamento.

“Com a assistência técnica tudo mudou. Antes, eu fazia tudo sozinha, mesmo sem conhecimento. Com o Senar, comecei a organizar, a limpar corretamente a propriedade, melhorando o ambiente, com mais saúde e segurança. Foram feitas reformas, novas instalações, uma organização de documentos, ferramentas, materiais e recursos humanos. Aprendi a lidar com todo o negócio”, detalhou.

Gláucia lembra que, no início do acompanhamento técnico do Senar/MS, um levantamento constatou que o prejuízo na propriedade ultrapassava R$ 60 mil.

“Pensei até em desistir, em vender a propriedade, pois eu estava desanimada com os resultados péssimos. Mas agora estou obtendo lucro, melhorando a cada dia. A mudança foi total na gestão, porque eu não tinha a visão do negócio, e também na produção, que passou a ter mais qualidade”, afirmou.

