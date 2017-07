Ciclo de palestras sobre grãos passa por 17 cidades produtoras de MS

Começou neste sábado (29), em Rio Brilhante, o Circuito Aprosoja 2017, um ciclo de palestras voltado a produtores rurais e profissionais ligados à agricultura, ministradas por conceituados especialistas em mercado de grãos, manejo de lavoura, gestão de propriedade, custos de produção, sucessão familiar, seguro rural, entre outros temas fundamentais para o avanço do agronegócio estadual. O Circuito Aprosoja 2017 está em sua quarta edição e neste ano 17 municípios sediarão as palestras, cujo calendário se encerra dia 20 de novembro, em Campo Grande.

O projeto é uma parceria entre o Governo do Estado, por intermédio do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja (Fundems), o Sistema Famasul (Federação de Agricultura de Mato Grosso do Sul) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de MS (Senar/MS). O coordenador de Agricultura da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Altamiro Nogueira, representou o governo no evento e falou sobre a importância do Fundo para o setor.

Segundo ele, além de garantir apoio a iniciativas que visem difundir informações e levar orientação técnica aos produtores rurais, como o Circuito Aprosoja, o Fundems garantiu recursos para implantação das estações meteorológicas e para o zoneamento agroecológico, ferramentas fundamentais para o desenvolvimento da agricultura. Altamiro Nogueira ressaltou o compromisso do governo do Estado, através da Semagro, com o setor, e reiterou que a Secretaria está com as portas abertas para atender a todos.

O Circuito Aprosoja 2017 vai percorrer os principais municípios produtores de grãos de Mato Grosso do Sul e cidades onde a agricultura está em expansão. Os assuntos atendem demandas dos próprios produtores rurais de cada região e levam informações estratégicas ao empreendedor rural. Em 2016, mais de 1.300 pessoas conferiram as palestras do projeto.

Confira abaixo o calendário de palestras do Circuito Aprosoja 2017:

