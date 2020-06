Com 800 mil em investimentos, Nioaque terá a primeira subsecretária de obras rural de MS

Esses investimentos, de mais de 800 mil reais, vem para atender os assentamentos que estão na região há mais de 30 anos - (Foto: Divulgação)

Inaugura amanhã (23) às 10h em Nioaque, por iniciativa da Prefeitura do Município através da Lei 025/2019 que estabeleceu a criação da primeira sub secretaria de obras do Mato Grosso do Sul localizada em área rural, com sede na colônia Conceição, a subsecretaria deverá beneficiar mais de 900 famílias, e cinco assentamentos. Com prédio próprio e maquinários permanentes, ela será o elo de atendimento entre a prefeitura e as demandas da população rural. A subsecretaria também irá desafogar os trabalhos e agilizar a recuperação de estradas rurais.

Foi realizada a reforma de um prédio público abandonado há cerca de 10 anos, e foram investidos com recursos próprios 500 mil reais na compra de uma patrola nova new holland, e uma pá carregadeira nova JCB avaliada em R$ 333.500,00 - sendo R$ 200 mil em recursos viabilizados pelo deputado Federal Vander na Sudeco e R$ 133.500,00 em recursos próprios do município.

Esses investimentos, de mais de 800 mil reais, vem para atender os assentamentos que estão na região há mais de 30 anos. “Plantamos a semente com a criação da lei no fim do ano passado, hoje estamos colhendo e entregando para a comunidade”, destacou o prefeito Valdir Couto de Souza Júnior (PSDB).

Nioaque passa a ser exemplo para as demais cidades do estado que possuem assentamentos, sendo que a maior demanda da população rural é a manutenção de estradas. Uma vez que essa responsabilidade pertence ao órgão federal Incra, e são as prefeituras que possuem assentamentos que acabam tendo que assumir essa responsabilidade.

No prédio haverá atendimento aos moradores, onde poderão solicitar serviços da prefeitura como iluminação pública, limpeza, dentre muitos outros serviços básicos e até mesmo apoio ao homem do campo para assuntos relacionados ao Incra, agraer dentre outros órgãos.

A inauguração está marcada para amanhã, na sede da colônia conceição e será restrita a autoridades, lideranças locais e presidentes de associações, seguindo todos os protocolos de medidas de prevenção, acompanhada pela equipe da saúde municipal.