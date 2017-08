Com 25 veículos, nova frota garantirá melhores condições de trabalho para técnicos de campo da Agraer

Campo Grande (MS) – Sol, chuva, asfalto abrasivo e estrada de chão são companheiros de viagens dos técnicos da Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) no trajeto: escritório – assentamentos e assentamentos – escritório. Fatores esses, climáticos e de infraestruturas, que são conhecidos principalmente pelo desgaste e manutenção dos veículos que estão à disposição dos serviços de Assistência Técnica e Extensão Rural (Ater), prestados para o desenvolvimento da agricultura familiar sul-mato-grossense.

Com base nessa realidade e em busca de propiciar uma melhor jornada de trabalho aos seus servidores estaduais do âmbito rural, é que o governador Reinaldo Azambuja realizou, nessa quinta-feira (17.8), o repasse de 25 veículos que irão atender 21 escritórios municipais e três regionais da Agraer.

A frota foi adquirida graças a um investimento de pouco mais de R$ 1 milhão. “Os extensionistas levam a possibilidade de conhecimento ao pequeno produtor e o pequeno produtor precisa dessa mão amiga e essa mão estendida é a Agraer. É por vocês da Agraer que o agricultor familiar terá condições de ter produção, mercado e renda, porque é a renda que faz o pequeno produtor se fixar no campo. Do contrário, ele migra de volta para a cidade”, pontuou o governador Reinaldo Azambuja.

A chegada da nova frota garantirá não apenas a valorização do trabalho dos servidores da Agraer como beneficiará indiretamente outras instituições públicas como informou o técnico agropecuário Túlio Bertola. “O desgaste dos carros são desgastes normais que nosso ofício condiciona, mas com a chegada do novo veículo o antigo vai ser doado à prefeitura de Aquidauana para outros atendimentos a sociedade”, informou.

Em posse da chave do novo carro, que recebeu das mãos do governador Reinaldo Azambuja, Bertola aprovou a iniciativa. “Estávamos com um uninho antigo, ano de 2004, com quase 200 mil quilômetros rodado. Apesar de estar em bom estado é um carro antigo para aguentar o serviço puxado. Com o novo carro vai dar para atender melhor o agricultor e o carro antigo servirá melhor só dentro da cidade”.

Convênio

A entrega das chaves foi feita graças a uma parceria entre o Executivo Estadual via Agraer, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e à União, por meio da Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário (SEAD).

O convênio contou com R$ 1 milhão oriundo da União com contrapartida estadual de R$ 100 mil. Com boa gerência na licitação foi possível a aquisição dos 25 carros pelo valor total de R$ 907.945,00. “Cada veículo custou o equivalente a R$ 36.317,80. Com o saldo positivo que nos restou vai dar para poupar para uma nova compra de veículos”, informou o diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini.

Essa já é a segunda leva de automóveis renovada na gestão Reinaldo Azambuja. A primeira ocorreu em janeiro de 2015, assim que assumiu o governo. “Com esses 25 veículos somamos, agora, 335 carros pela Agraer, ou seja, são 335 veículos que estão à disposição da agricultura familiar seja nos projetos para o Pronaf, assistência técnica, cursos de capacitação, palestras ou outros serviços. Contamos com mais de 250 profissionais que, no campo, estão trabalhando dia a dia”, destacou Felini.

Fôlego no campo

Para o engenheiro agrônomo Ivan Macena, que ocupa uma das gerências regionais da Agraer, São Gabriel do Oeste, os três carros novos que estão sob sua responsabilidade chegaram em boa hora. “Um carro será destinado a Chapadão do Sul, outro para o escritório municipal de São Gabriel do Oeste e o terceiro vem para a regional. Com a chegada do novo carro para a regional, vamos poder trocar o carro, modelo 2007, da cidade de Sonora pelo que está em uso na regional que é mais novo”

Com essas pequenas mudanças, Ivan garante que vai ter uma folga na frota e uma maior flexibilidade para atender seus colegas de trabalho, os 13 coordenadores municipais que compõem a regional da Agraer de São Gabriel do Oeste. “O carro que estava a serviço de Sonora, agora, vai poder ficar encostado no escritório regional de São Gabriel do Oeste para quando alguém precisar. Não acho justo um veículo mais novo ficar encostado se eu posso fazer essas mudanças”, justificou.

E do que depender das alegações do delegado federal da Sead, Dorival Betini, os técnicos da Agraer já podem aguardar outras mudanças positivas, pois um novo convênio deve garantir outros automóveis. “Vai haver mais uma ajuda para o governo do Estado. Vai ser licitado através de um pregão, via governo Federal, mais um lote de veículos. Já estivemos reunidos com o diretor-presidente da Agraer para a gente repetir a mesma quantidade de veículos que foi entregue hoje”, anunciou.

Na oportunidade do evento, também foi assinado um termo de cooperação técnica entre a Agraer e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia, Turismo e Agronegócio (Sedesc), órgão da Prefeitura Municipal de Campo Grande. “Temos em torno de 1200 famílias no entorno de Campo Grande que produzem e têm competência para a agricultura familiar. Todavia, quase 95% de todo o alimento que é consumido, na Capital, vem de fora. A assinatura desse documento é um trabalho que firmamos com o governo do Estado para atender os nossos agricultores familiares”, frisou o prefeito Marquinhos Trad.

A solenidade de repasse dos veículos contou com a presença dos secretários de Estado, Jaime Verruck e Márcio Monteiro, respectivamente, da Semagro e da Fazenda; dos deputados estaduais Rinaldo Modesto, Renato Câmara e Felipe Orro; os prefeitos Marquinhos Trad (Campo Grande), Guilherme Monteiro (Jardim) e Éder Lima, Tuta (Ivinhema); o secretário adjunto da Semagro, Ricardo Senna; o superintendente da Semagro, Rogério Beretta; e o superintendente do Incra/MS, Humberto Maciel. Além de autoridades estaduais, municipais e servidores da Agraer.

Aline Lira – Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer)

Fotos: Néia Maceno – Assessoria de Comunicação da Agraer

Veja Também

Comentários