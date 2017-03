CNA, Senar, Famasul e Embrapa iniciam construção do Centro de Excelência

Em uma área de aproximadamente 3,2 mil metros quadrados, o conhecimento em relação à agropecuária terá lugar de destaque e poderá ser o caminho para suprir a falta de mão de obra especializada no meio rural, um dos principais gargalos do setor. Estamos falando do Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte do Senar - Serviço de Aprendizagem Rural.

O lançamento das obras de construção acontecerá nesta quarta-feira (8), na sede da Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande, durante a abertura da Dinapec 2017 - Dinâmica Agropecuária. Entre as lideranças já confirmadas para o evento, está a participação do presidente da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins.

A 12ª edição da Dinapec – Dinâmica Agropecuária será realizada entre os dias 8 e 10 de março, pela Embrapa Gado de Corte – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária e pelo Sistema Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de MS, oferecendo 18 oficinas que abordam temas voltados ao cotidiano do trabalho realizado por produtores e colaboradores de atividades agrícolas. evento é gratuito e os interessados podem confirmar a inscrição no endereço: www.cnpgc.embrapa.br.

O espaço tem objetivo de oferecer educação profissional de nível médio e técnico e futuramente, superior, na modalidade presencial e à distância. O projeto em Mato Grosso do Sul terá outra unidade com foco em cana-de-açúcar, construída em Dourados.

O Centro contará com sete blocos e uma configuração modular, com um formato moderno, com laboratórios didáticos, área de convivência, laboratório de informática, entre outros departamentos. “O Centro suprirá uma necessidade do setor agropecuário que é a capacitação da mão-de-obra. Localizado na sede da Embrapa, os alunos terão acesso à parte teórica e prática, no mesmo lugar”, ressalta Saito.

Além do Centro, o Senar oferecerá as oficinas: Primeiros Socorros, Regulagem e utilização de plantadeira e NR 31 - Segurança no Trabalho Rural. Em 9 de março será realizado o 1º Dia de Campo do programa ABC Cerrado que ofertará um roteiro tecnológico, no qual estão previstas palestras sobre ILPF - Integração Lavoura-Pecuária e Floresta e Manejo e Recuperação de Pastagens dentro do contexto proposto pelo SENAR Brasil.

A iniciativa lançada em oito estados brasileiros tem objetivo de contribuir com a redução dos gases de efeito estufa no território nacional, por intermédio de capacitações em quatro sistemas produtivos: plantio direto, recuperação de pastagens degradadas, ILPF - integração Lavoura, Pecuária e Floresta e Florestas Plantadas. Os produtores que concluírem o treinamento e estiverem aptos a receber orientações, receberão no prazo de 18 meses, atendimento técnico pela metodologia de ATeG – Assistência Técnica e Gerencial.

Sobre o evento

A Dinapec é realizada em conjunto com o Sistema Famasul - Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul que nesta edição se compõe por 10 Roteiros e 13 Oficinas, totalizando mais de 40 tecnologias apresentadas. Ao longo do ano também é possível visitar a vitrine tecnológica que mostra os trabalhos desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte. Confira a programação completa aqui: http://ow.ly/JMkz309iMX8

