CNA lança guia do Crédito Rural

Com o objetivo de disseminar conceitos e informações relevantes sobre as normas e condições do crédito rural para a safra 2017/2018, previstas no Manual de Crédito Rural (MCR), e proporcionar aos produtores rurais conhecimento para a gestão mais eficiente das suas atividades, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) elaborou o Guia do Crédito Rural.

No Guia são apresentadas as condições gerais do crédito rural, como finalidades, itens financiáveis, taxas de juros vigentes para o ano agrícola 2017/2018, classificação dos produtores de acordo com a renda do empreendimento, prazos para reembolso, garantias, cédulas de formalização das operações, instituições que atuam com crédito rural e fontes de recursos. Além disso, o Guia traz as regras específicas dos programas de investimento operados com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

De acordo com o Presidente da Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA, José Mário Schreiner, a política de crédito rural sempre desempenhou papel fundamental para a adoção de tecnologias e modernização da agropecuária brasileira. O objetivo dessa publicação elaborada pela CNA é facilitar o acesso à informação pelos produtores rurais, apresentando as opções de financiamento para o setor.

