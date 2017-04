Circuito percorre 10 municípios de MS com resultados sobre safra de soja

A partir do dia 24 de abril, a Fundação MS dá início a um circuito que irá percorrer 10 municípios sul-mato-grossenses para apresentar os resultados de pesquisas sobre a safra de soja no Estado. As apresentações começam por Naviraí, no auditório da Copasul. O objetivo é apresentar os resultados dos trabalhos de pesquisa desenvolvidos localmente e também esclarecer as dúvidas dos produtores rurais de cada região a respeito de cultivares de soja, manejo de pragas e doenças, bem como estratégias para adubação.

Para o presidente da Fundação MS, Luciano Mendes, as apresentações são oportunidades para expansão de conhecimentos e troca de experiências entre produtores, técnicos, acadêmicos e demais profissionais ligados ao agro. “Esperamos levar resultados efetivos e que auxiliem os produtores na tomada de decisão. As ferramentas existem e o nosso objetivo é levar informações atualizadas”, esclarece.

Os resultados serão apresentados de acordo com a realidade de cada região, possibilitando que o produtor rural faça escolhas de materiais a serem utilizados conforme a necessidade de sua propriedade. O foco das apresentações é levar aos participantes informações que poderão ser colocadas em prática no cotidiano da vida no campo.

A programação traz, ao todo, três palestras. Uma delas irá explicar estratégias de adubação para o aumento de produtividade na cultura da soja, por meio de explicações do pesquisador Douglas Gitti. Em outro momento, os participantes terão acesso a resultados de materiais de soja da safra 2016/2017, através de explanação do pesquisador André Ricardo Gomes Bezerra. Por fim, dicas importantes sobre manejo de pragas e doenças na cultura da soja serão repassadas pelo pesquisador José Fernando Grigolli.

Datas

A primeira apresentação será feita em Naviraí, no auditório da Copasul, no próximo dia 24/04, das 18h às 21h. As demais apresentações serão feitas das 8h às 11h, nas seguintes cidades: São Gabriel do Oeste (10/05), na Agência Sicredi; Sidrolândia (11/05), no Sindicato Rural; Dourados (12/05), no Sindicato Rural; Maracaju (16/05), na Câmara de Vereadores; Rio Brilhante (17/05), no Sindicato Rural; Bonito (18/05), no Sindicato Rural; Amambai (23/05), no Sindicato Rural; Deodápolis (25/05), no Sindicato Rural; e em Campo Grande (12/06), na Famasul.

As apresentações de resultados de pesquisa da Fundação MS são realizadas em parceria com o Senar/MS, e promovidas com o apoio do Sistema Famasul, OCB-MS e Aprosoja-MS. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (67) 3454-2631.

